الكشف عن موقف بنزيما من العرض السعودي

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد من عرض الانتقال للدوري السعودي لكرة القدم.

ووفقا للصحيفة، اللاعب كان مشغولا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعرض سعودي مغر، يشمل إنشاء أكاديمية رياضية باسمه.

وبدأ مستقبل بنزيما يتضح بعد أسابيع من الغموض، حيث إن عودة المهاجم المخضرم إلى طبيعته دفعت ريال مدريد للاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى على أن تستمر علاقة الطرفين لموسم آخر.

وتردد أن بنزيما كان يفكر في العرض السعودي المغري لكن "ماركا" أكدت أن المهاجم الفرنسي لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل.

وأوضحت أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل الاقتراح السعودي لكريم بنزيما.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي في 2009، وخلال هذه الفترة حصد النادي الملكي 24 لقبا، بينها 5 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح بنزيما من تسجيل 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة بقميص ريال مدريد وفقا لموقع transfermarkt.

ويعد بنزيما ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الإسباني خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.