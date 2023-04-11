قرار بشأن الحكم الذي "اعتدى على روبرتسون"

A + A -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، إيقاف الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس من إدارة المباريات الرسمية، لحين انتهاء التحقيق الذي يجريه الاتحاد في واقعة تعديه بالضرب على مدافع ليفربول أندي روبرتسون، الأحد.

وبدا أن هاتزيداكيس رفع ذراعه لدى اقترابه من روبرتسون، خلال تعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين لكل منهما على ملعب "أنفيلد".

كما قالت الهيئة المسؤولة عن تعيين الحكام في إنجلترا التي تراقب عملهم ومساعديهم، إن هاتزيداكيس أوقف عن العمل مؤقتا.

ورصدت كاميرات محطة "سكاي سبورتس" هاتزيداكيس وهو يرفع مرفقه على ما يبدو ويتواصل مع روبرتسون، الذي أشار إلى أن الحكم أصابه.

وقال المدير الفني لليفربول يورغن كلوب عقب اللقاء: "أعلم أن الأمر حدث لكني لم أشاهده. إذا حدث ذلك، فستتحدث الصور عن نفسها".