صحيفة إسبانية: قرار صعب يجب أن يتخذه كلوب بشأن صلاح

A + A -

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن على مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن يتخذ "القرار الصعب" بشأن النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت الصحيفة أن القرار المهم يتعلق بما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، سيواصل تسديد ركلات الجزاء لفريقه أم لا.

وتعادل "الريدز"، يوم أمس الأحد، مع أرسنال بهدفين في كل شبكة.

وكان بإمكان ليفربول الفوز في المقابلة لولا إهدار صلاح ضربة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وهذه ثاني ضربة جزاء على التوالي يفشل "مو صلاح" في ترجمتها إلى هدف.

وعقب نهاية المباراة، قال كلوب، في مؤتمر صحفي، إنه سيتحدث مع محمد صلاح ليقرر ما إذا كان النجم المصري سيبقى هو أول منفذ ركلات جزاء للفريق الأحمر.

وأضاف المدرب الألماني: "سنتحدث عن ذلك.. لكن ليس هنا".

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن كلوب قد يمنح مهمة تسديد ركلات الجزاء سواء لفابينيو أو جوردان هندرسون.

ومنذ وصوله إلى ليفربول، سجل صلاح 24 هدفا من ركلات الجزاء، وذلك بنسبة نجاح بلغت 83 في المئة من إجمالي الركلات المسددة.