برشلونة يحفظ ماء وجهه أمام جيرونا بتعادل سلبي

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عزز برشلونة تصدره لترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وذلك بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه على الرغم من تعادله بدون أهداف مع جيرونا الذي يقع في وسط الترتيب في لقاء قمة كتالوني في كامب نو.

اقترب برشلونة من التسجيل لكن تسديدة رونالد أراوخو في الشوط الأول لم تعبر خط المرمى بالكامل قبل أن يلحق بها حارس جيرونا باولو جازانيجا في خضم أداء متراجع إلى حد كبير من أصحاب الأرض.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 72 نقطة من 28 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل 10 جولات على النهاية، بينما يتقدم جيرونا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط في المركز الحادي عشر.

كان تشابي مدرب برشلونة يأمل في رد فعل من فريقه بعد الخسارة 4-صفر أمام ريال مدريد في قبل نهائي كأس الملك الأسبوع الماضي، لكن الفريق عانى لاختراق دفاع جيرونا القوي الذي حافظ على نظافة شباكه في اللقاء للمرة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وقال تشابي للصحفيين "كانت مباراة صعبة للغاية. لعبنا أمام جيرونا بشكل جيد. قدمنا أداء جيدا على صعيد الضغط المتقدم لكننا ومرة أخرى لم نستطع التسجيل.

"إنه لأمر مؤسف لأننا أردنا أن نبتعد بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد، لكن هذه هي كرة القدم. أعتقد أنه يجب عليك تقدير المركز الذي نحن فيه (في صدارة الدوري) كثيرا.

"مسؤولية التسجيل تقع على عاتق كل لاعبي الفريق. لعبنا مباراة جيدة، وافتقدنا للتهديف. جربنا كل شيء لكن ذلك لم يكن ممكنا اليوم".

واضطر جازانيجا أيضا إلى إبعاد الكرة من على خط المرمى بعد أن أرسل زميله سانتياجو بوينو تمريرة ضالة للخلف كانت ستسكن الشباك، بينما سدد رافينيا جناح برشلونة بعيدا عندما كان في وضع جيد عند القائم البعيد.

ولعب إريك جارسيا مدافع أصحاب الأرض ضربة رأس من ركلة حرة فوق العارضة عندما كان من السهل عليه أن يسجل، لكن أفضل فرصة في الشوط الثاني كانت من نصيب الضيوف.

وانفرد المهاجم تاتي كاستيلانوس بحارس مرمى برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن، لكنه سدد الكرة بعيدا عندما كان من الممكن أن يرسل تمريرة بسيطة لزميله فيكتور تسيجانكوف ليسجل منها الأخير بسهولة.

وقال ديفيد لوبيز مدافع جيرونا "هذا استاد من الصعب اللعب عليه، أمام فريق يجد سهولة في تسجيل الأهداف.

"كان علينا أن نلعب مباراة متكاملة للغاية حتى لا نتلقى أهدافا. قاومنا وحصلنا على نقطة مستحقة.

"النقطة السلبية الوحيدة هي أننا لم نتمكن من التسجيل. في هذه النوعية من المباريات تحصل على فرصة واحدة وإذا لم تستغلها، فلن تحصل على فرصة أخرى".

وسيتوجه برشلونة إلى خيتافي في مباراته المقبلة يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف جيرونا منافسه إلتشي في نفس اليوم.