موقف محرج لكلوب بسبب صلاح

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شهدت مباراة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول وأرسنال موقفا محرجا للغاية للمدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

وحصل ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، على ركلة جزاء، في الدقيقة 30، والنتيجة تشير إلى تقدم أرسنال 2-1.

وبالتخصص تقدم محمد صلاح، نجم ليفربول، لتسديد ركلة الجزاء، في الوقت الذي رفض فيه كلوب متابعة الركلة، وأدار ظهره للملعب.

وعند تنفيذ النجم المصري لركلة الجزاء في الدقيقة 54، احتفل المدرب الألماني معتقدا أن الكرة سكنت الشباك، لكنه فوجئ بضياعها لتتغير تعبيرات وجهه.

وتقدم أرسنال أولا بهدفين دون رد، عن طريق غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس، قبل أن يسجل صلاح هدف تقليص الفارق لليفربول.

ووصل صلاح البالغ 30 عاما إلى المساهمة التهديفية رقم 21 في مسابقة البريميرليغ، هذا الموسم، إذ سجل 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.