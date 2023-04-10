رئيس يويفا يهين أندية السوبرليغ في مستهل ولايته الثالثة

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أعيد انتخاب ألكسندر تشيفيرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالتزكية لولاية ثالثة حتى 2027، خلال الجمعية العمومية اليوم الأربعاء في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وترأس السلوفيني البالغ 55 عاما المنظمة القارية في 2016 بعد إيقاف الفرنسي ميشيل بلاتيني بسبب فضائح فساد، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2019.

وقال السلوفيني فور إعلانه رئيسا لليويفا، ردا على مشروع دوري السوبر الأوروبي: "لا يوجد مكان للعصابات في كرة القدم الأوروبية، اللعبة ليست ملكا لأحد، بل للجميع".

وأضاف: "يجب أن تكون المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية لثلاثة أندية يرغبون في زيادة الموارد المادية، مقارنة بالتطوير الرياضي والفني للمسابقات".

وختم: "تلك الأندية التي روجت بأنها ترغب في إنقاذ كرة القدم، ما هم إلا كذئب متنكر في زي حمل، فأنا أعتبرهم عصابات تريد القضاء على الديمقراطية بهدف زيادة مواردهم المادية فقط".

وروج ريال مدريد مع يوفنتوس وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى في عام 2021، لإنشاء بطولة دوري "السوبر ليغ" الأوروبي لتحل محل دوري الأبطال، قبل أن تتراجع بعض الأندية عن هذه الفكرة خوفا من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والذي رفض تنظيم البطولة خارج مظلته بزعم أن البطولة الجديدة ستقتل المنافسات الأوروبية الأخرى وكذلك الدوريات الكبرى.