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تشافي: أوقفنا ريال مدريد في الدوري.. وتذكروا كلام زيدان

10
APRIL
2023
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أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، اعتقاده بأن تنازل ريال مدريد عن لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، هو بسبب الموسم الرائع للفريق الكتالوني.
 
وخسر ريال مدريد حامل اللقب على أرضه أمام فياريال 2-3، السبت، ويمكن لبرشلونة المتصدر أن يوسّع الفارق عن غريمه الملكي إلى 15 نقطة في حال فوزه على ضيفه جيرونا، الإثنين.
 
ورغم هذا الفارق الكبير بالنقاط، جاءت خسارة ريال مدريد بعدما اكتسح برشلونة برباعية نظيفة الأسبوع الماضي ليبلغ نهائي كأس إسبانيا.
 
وقال تشافي: "لا أعرف ما إذا كانوا قد توقفوا عن العمل أم لا، ولكن إذا فعلوا ذلك، فهذا بفضلنا".
 
وأضاف "غدا من المهم زيادة الفارق إلى 15 نقطة. لن يعني أن أي شيء مضمون، لكنه سيكون فارقا مذهلا. لا يهمني أن يفعل ريال مدريد شيئا أو لا، ما يهمني هو ما نفعله نحن".
 
ويخوض ريال مدريد نهائي كأس إسبانيا أمام أوساسونا، وسيواجه تشلسي، الأربعاء، في ذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وأردف تشافي إنه يعتقد أن فوز برشلونة بالدوري للمرة الأولى منذ العام 2019 سيكون إنجازا رائعا يحاول البعض "التقليل من شأنه".
 
وأضاف: "الفوز بالدوري الإسباني أمر مذهل، الفوز بالدوري يمنحك الاستقرار".
 
وتابع "أذكر (مدرب ريال مدريد السابق زين الدين) زيدان، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، قائلا إن الهدف كان الفوز بالدوري الإسباني. يتم التقليل من شأن أن الفوز بالدوري، بالنسبة لنا، سيكون أمرا استثنائيا".
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