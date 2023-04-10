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أرسنال المتصدر يهدر نقطتين بالتعادل مع ليفربول

10
APRIL
2023
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فرّط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.
 
وكان أرسنال في طريقه لتعزيز تصدره للدوري بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، لكنه يتقدم الآن بست نقاط على حامل اللقب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة، إلى جانب مواجهة منتظرة بين الفريقين.
 
وتقدم غابرييل مارتينيلي بهدف لأرسنال بعد 8 دقائق، وأضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 28.
 
وقلص محمد صلاح الفارق لأصحاب الأرض بمتابعة كرة من مدى قريب قبل الاستراحة بثلاث دقائق، لكنه أضاع في الشوط الثاني فرصة إدراك التعادل، وسدد ركلة جزاء خارج المرمى تماما.
 
لكن قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، سجل البديل روبرتو فيرمينو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد.
 
وفي الوقت بدل الضائع، أهدر صلاح فرصة خطيرة من مدى قريب، ثم أطلق تسديدة متقنة من الجانب الأيمن حولها الحارس آرون رامسديل إلى ركلة ركنية، وأهدر زميله إبراهيما كوناتي فرصة بصدره أيضا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وأصبح رصيد أرسنال المتصدر 73 نقطة من 30 مباراة، ويأتي خلفه سيتي حامل اللقب برصيد 67 نقطة من 29 مباراة.
 
ولدى ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن، لكنه تعرض لضربة جديدة في سعيه للوجود بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد، رابع الترتيب الذي خاض 29 مباراة.
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