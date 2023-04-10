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أنس جابر تثأر من بنتشيتش وتحرز لقبها الرابع

10
APRIL
2023
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ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا من السويسرية بيليندا بنتشيتش عندما تغلبت عليها 7-6 (8-6) و6-4 في المباراة النهائية لدورة تشارلستون الأميركية الدولية في كرة المضرب وتوجت باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية.
 
وكانت أنس جابر خسرت المباراة النهائية للدورة ذاتها العام الماضي أمام بنتشيتش 1-6 و7-5 و4-6.
 
وهو الفوز الثالث لجابر على بنتشيتش في خمس مواجهات بينهما حتى الآن والثاني في مباراة نهائية بعد الأول في دورة برلين العام الماضي.
 
وهو اللقب الأول لجابر هذا الموسم والرابع في مسيرتها الاحترافية بعد بيرمنغهام الإنجليزية عام 2021 ومدريد وبرلين العام الماضي.
 
وقدمت جابر المصنفة الثانية في الدورة مباراة رائعة ونجحت في قلب تخلفها 4-5 في المجموعة الأولى إلى فوز 7-6 (8-6) في 64 دقيقة.
 
وكسرت جابر إرسال السويسرية، الرابعة في الدورة، مطلع المجموعة الثانية وتقدمت 1-صفر لكن بنتشيتش ردت لها التحية في الثاني وأدركت التعادل 1-1.
 
واستعادت جابر توازنها وكسرت إرسال السويسرية في الشوط الثالث وتقدمت 2-1 ثم 3-1 و4-1، وردت بنتشيتش في الشوط السادس مقلصة الفارق إلى 2-4 ثم 3-4 لكن جابر نجحت في كسب شوطين متتاليين وتقدمت 5-3 قبل أن تحسم المجموعة في صالحها 6-4 في 56 دقيقة وبالتالي المباراة في ساعتين.
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