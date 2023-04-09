وساهم ميسي في هدفين ليقود باريس سان جرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين بالفوز 2-صفر على مضيفه نيس والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

ومنح ميسي التقدم للنادي الباريسي في الدقيقة 26، وصنع الهدف الثاني للمدافع سيرخيو راموس قبل 14 دقيقة من النهاية.

وبهذا الهدف أصبح رصيد ميسي 702 هدف مع الأندية في كل البطولات، منها 672 مع برشلونة، و30 مع سان جرمان.

أما النجم البرتغالي رونالدو، فسجل 701 هدف مع الأندية الأوروبية التي لعب لها في كل البطولات الكروية.

جدير بالذكر أن مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه كان قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري الفرنسي، لكن الفريق تعافى ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة.

ويتقدم حامل اللقب بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل ثماني جولات من النهاية.