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المركز الفرنسي و"سبورتس أكاديمي سكول" يفتتحان المعرض الأولمبي في جونية

6
APRIL
2023
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افتتح المركز الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية في لبنان ،وبالتعاون مع "سبورتس أكاديمي سكول" ،"المعرض الأولمبي"  في مقر المركز(فرع جونية) .تقدّم الحضور رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ ،مستشارة التعاون والعمل الثقافي ومديرة  المركز الفرنسي في لبنان  سابين سيورتينو ،مستشارا وزير الشباب والرياضة الدكتور رجا لبكي والمحامي ابراهيم الشويري، ملحقة التعاون للغة الفرنسية سيلفي لامي ،مدير "سبورتس سكول أكاديمي" الدكتور جورج عساف، عدد من مسؤولي المركز الفرنسي ،رؤساء واعضاء اتحادات، أبطال وبطلات شاركوا في دورات أولمبية صيفية وشتوية،افراد عائلات ابطال اولمببين راحلين حصدوا ميداليات أولمبية ورجال صحافة واعلام.
 
    بداية كلمة ترحيبية من مدير المركز الفرنسي(فرع جونية) ألكسندر خوري رحّب فيها بالحاضرين وتحدث عن المعرض الذي سيقام في جونيه حتى 17 ايار لينتقل الى المركز الفرنسي في تبنين(الجنوب) ثم الى العاصمة اللبنانية بيروت.
 
بدورها ألقت سيورتينو كلمة تحدثت فيها عن  الهدف من اقامة المعرض الرياضي الأولمبي في لبنان قبيل عدة اشهر على دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل والذين يتضمّن صور ومقتنيات  الرياضيين البارزين واغراضهم الشخصية والذين شاركوا في الاولمبيادات المتعاقبة منذ العام 1896 حتى ايامنا هذه .واشارت الى أن المعرض، الذي يقام بالتعاون مع "سبورتس اكاديمي سكول"، يتضمّن  تاريخ والسير الشخصية للاعبين اللبنانيين الذين شاركوا في الاولمبيادات والميداليات التي احرزوها  والذين شاركوا في الأولمبيادات في السنوات والعقود الأخيرة الى جانب صور  اللاعبين اللبنانيين خلال الأولمبيادات والأوسمة التي نالوها من الدولة اللبنانية.وذكرت ان المعرض سيكون مفتوحاً امام الجميع من الناشطين في الرياضة اللبنانية من اداريين ومدربين ولاعبين وتلامذة جامعات ومدارس ومعنيين وجمهور  الخ.....ووجّهت الشكر الى كل من ساهم في اقامة المعرض .
 
ثم جال   الحاضرون في  أرجاء المعرض وابدوا اعجابهم به.ولقد بدا التأثر على سارية طرابلسي ابنة  الرباع الراحل محمد خير طرابلسي الذي احرز ميدالية فضية في اولمبياد ميونيخ  1972 برياضة رفع الاثقال  .كما بدا التأثر على احمد بشارة نجل  الراحل حسن بشارة الذي احرز ميدالية برونزية في المصارعة خلال اولمبياد موسكو 1980
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