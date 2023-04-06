بعثة التزلج الى فرنسا

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غادرت بعثة الإتحاد اللبناني للتزلج و البياتلون متوجهة إلى فرنسا للمشاركة في البطولة الدولية للأولاد "لا سكارا" في فال ديزير والتي ستقام على مدى ثلاثة ايام.

وتتألف البعثة من سليم كيروز(رئيساً)، روبير كيروز(مديراً للمنتخبات الوطنية)،نيكولاووس فاسيليو (يوناني) وأرنو رينيو(فرنسي)(مدربين)، جيني بو كرم،ليا اسطفان،ميا ماريا اسطفان،السا قهوجي،هيا الرفاعي(لاعبات) ،الكسندر الحايك،اندريا الحايك،اتيان دبانه،كريم دبانه ومكرم عميره(لاعبين) .

وسيشارك اللاعبون واللاعبات في سباقات التعرج القصير،التعرج الطويل والتعرج العملاق.