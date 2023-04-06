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تقارير: ميسي يرفض عرضا فلكيا سعوديا

6
APRIL
2023
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قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم عرضا جديدا على مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر".
 
وبحسب الإعلامي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، تلقى نجم نادي باريس سان جيرمان عرضا رسميا من زعيم الأندية السعودية بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو كراتب سنوي (ويمثل هذا المبلغ ضعف ما يتقاضاه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي).
 
وقال رومانو إنه مبلغ هائل من المال يبدو من الصعب رفضه، لكن الفائز بكأس العالم مستعد لفعل ذلك، مضيفا: "أولويته المطلقة هي البقاء في أوروبا".
 
ورغم أن هذا الخبر هو بشرى سارة لجماهير برشلونة التي تأمل عودة ابنها إلى "الكامب نو"، إلا أن فابريزيو أشار إلى نقطة مهمة، مفادها أن أي تعاقد للنجم الأرجنتيني يجب أن يتناسب مع قواعد اللعب المالي النظيف المعقدة التي يتعين على برشلونة التعامل معها.
 
ونقلت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق عن نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، أن النادي على اتصال مع ممثلي ميسي بشأن إمكانية العودة للنادي الكتالوني.
 
ورحل ميسي عن برشلونة في أغسطس 2021 بعدما فشل الطرفان بتمديد التعاقد نظرا لقيود رابطة الدوري الإسباني المالية والأزمة التي يعيشها النادي ما جعله ينتقل إلى سان جيرمان كلاعب حر.
 
ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية فإن ليو على استعداد لتقديم تضحيات مالية واضحة من أجل تسهيل العودة للكامب نو.
روسيا اليوم
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