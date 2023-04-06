living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فيفا" يسحب استضافة كأس العالم 2023 من بيرو

6
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، سحب استضافة كأس العالم 2023 تحت 17 عاما من بيرو، بعد مناقشات مكثفة بين "فيفا" والاتحاد البيروفي الكروي.
 
وأصدر الاتحاد الدولي بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "لا يزال من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، لكن مكتب مجلس فيفا سيعين مضيفا جديدا في الوقت المناسب".
 
وواصل: "جاءت هذه الخطوة في ضوء عدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين فيفا والاتحاد البيروفي، تقرر أنه لا يوجد الآن وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب واستكمال العمل الضروري مع حكومة بيرو قبل موعد بدء البطولة".
 
وسبق أن جرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إندونيسيا من حقها في استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   