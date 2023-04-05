وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا الذي انتزع فوزا ثمينا من مضيفه ليستر سيتي بهدفين لأولي واتكينز (24) والبوركينابي برتران تراوريه (87) مقابل هدف لهارفي بارنز (35) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة .

وأكمل ليستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه كيرنان ديوسبوري في الدقيقة 70 لتلقيه الإنذار الثاني.

ويملك ليفربول الذي يتخلف بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، مباراة مؤجلة.

في المقابل، عزز تشلسي الذي خاض المباراة الأولى بعد إقالة مدربه غراهام بوتر، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة .

وأبقى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد على دكة البدلاء.

وكاد الدولي البرتغالي جواو فيليكس يفتتح التسجيل من انفراد في الدقيقة الرابعة لكن المدافع الكاميروني جويل ماتيب تدخل في توقيت ومناسب، وحذا حذوه الفرنسي ابراهيما كوناتيه عندما أبعد كرة للكرواتي ماتيو كوفاسيتش وهي في طريقها إلى المرمى (5).

وأهدر الألماني كاي هافيرتس فرصتين في الدقيقتين 12 و29، وسجل هدفا ألغي بداعي لمسة يد بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (49).

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، فاز ليدز يونايتد على نوتنغهام فريست 2-1 .

وكان نوتنغهام فوريست البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 12، ورد ليدز بهدفين لجاك هاريسون (20) والكولومبي لويس سينيستيرا (45).