كرة السلة: اعادة انتخاب أكرم حلبي نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي

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انتُخب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثانية متتالية مدتها اربع سنوات بعد تبوئه المنصب القاري لأول مرة في حزيران عام 2019.وجاءت عملية اعادة انتخاب حلبي في منصبه القاري الكبير بالاجماع كدليل ثقة بشخصه وبعمله الدؤوب وببصماته الواضحة على كرة السلة اللبنانية وتطورها وتألقها في المحافل المحلية والخارجية .

وحلبي ،المولود عام 1968،يترأس الاتحاد اللبناني للعبة منذ تموز 2018 وأعيد انتخابه في كانون الأول 2020 .ومنذ خمس سنوات، يقود حلبي كرة السلة اللبنانية نحو نجاحات كثيرة وعلى رأسها تأهل 3 منتخبات (الرجال وتحت ال18 سنة وتحت ال16 سنة) الى نهائيات كأس العالم في انجاز كبير وغير مسبوق لكرة السلة اللبنانية الى جانب تأهل منتخب السيدات الى مستوى النخبة في آسيا واحراز منتخب الرجال لقب البطولة العربية العام الفائت.

ويُسجّل لحلبي واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني اقامة دورات صقل دولية للمدربين والحكام بصورة دورية الى جانب تنظيم بطولات كافة الدرجات للرجال والسيدات سنوياً وبطولات كافة الفئات العمرية للذكور والاناث في خطوة تلقى الاهتمام والصدى الكبيرين والحضور الجماهيري الحاشد خلال المباريات وخاصة النهائيات في خطوة لتأمين استمرارية تألق اللعبة وديمومة نجاحها على المدى الطويل