living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تايكواندو: الترتيب النهائي للأندية واللاعبين لبطولة لبنان لعام 2023 لفئة البومسيه

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو الترتيب النهائي للأندية واللاعبين في بطولة لبنان لعام 2023  لفئة  البومسيه (القتال الوهمي) كالآتي:
ترتيب الأندية
*ذكور- تحت ال12 سنة
المركز الأول-نادي الغولف 
المركز الثاني-نادي المون لاسال 
المركز الثالث-نادي مطيلب كونتري كلوب
 
*اناث تحت ال12 سنة 
المركز الأول- نادي الغولف 
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث-نادي المطيلب كاونتري كلوب 
-ذكور 12-14 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي تايكون
-اناث 12-14 سنة 
المركز الأول-نادي الغولف
المركز الثاني-نادي النسر الأسود
-ذكور 15 – 17 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث-نادي ليبانيز كوان
-اناث 15-17 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني-نادي السيدة
رجال(تحت ال30 سنة)
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني-نادي تايكون
المركز الثالثنادي الغولف الرياضي
-سيدات(تحت 30 سنة)
المركز الأول-نادي النسر الأسود
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث -نادي الناووس
 
)
-سيدات(تحت ال40 سنة)
المركز الأول-نادي غولف الرياضي
المركز الثاني-نادي الرياضي
المركز الثالث- نادي انور
 
-رجال تحت ال50 سنة 
المركز الأول-نادي النسر الاسود
المركز الثاني-نادي الناووس
 
-رجال (تحت ال60 سنة)
المركز الأول -نادي الغولف الرياضي
المركز الثاني-نادي البرج عينطورة
 
*زوجي تحت ال12 سنة
المركز الأول-نادي الغولف الرياضي
المركز الثاني- نادي المون لاسال
 
*زوجي 12-14 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني-نادي الناووس 
المركز الثالث- نادي السيدة
-زوجي 15-17 سنة
المركز الأول-نادي السيدة 
المركز الثاني- نادي المون لاسال
المركز الثالث- نادي أنور
 
-فريق ذكور 12-14 سنة
المركز الأول-نادي السيدة 
المركز الثاني-نادي الناووس
 
-فريق اناث 12-14 سنة
المركز الأول-نادي الغولف
المركز الثاني-نادي انور
-فريق ذكور 15-17 سنة 
 
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي انور
الاسلوب الحر-ذكور 12-14 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال 
المركز الثاني- نادي السيدة
الاسلوب الحر ذكور 15-17 سنة 
المركز الأول-نادي المون لاسال 
المركز الثاني- نادي الأدب والرياضة
 
 
ترتيب اللاعبين
وفي ما يلي ترتيب اللاعبين:
حزام اسود – فردي
 
•صغار ذكور (8-9 سنوات ):
المركز الاول: أمير أبو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: دانيال خلف- نادي المطيلب الرياضي.
 
•صغار اناث (8-9 سنوات ):
المركز الاول: كارن مجد- نادي الغولف الرياضي. 
المركز الثاني: ريمي الحج - نادي الغولف الرياضي.
 
•صغار ذكور(10-11 سنة):
المركز الاول: الساندرو نصور- نادي المون لاسال 
المركز الثاني: علي الحاج- نادي الغولف الرياضي. 
المركز الثالث: نبيل شنتيري- نادي المون لاسال. 
 المركز الثالث: شربل ابراهيم- نادي تايكون
 
•صغار اناث (10-11 سنة):
المركز الاول: ايلا نصار- نادي الولف الرياضي.
المركز الثاني: جاين عبود- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: جنا عقيقي- نادي المطيلب الرياضي.
المركز الثالث: تقلا مفرج- نادي أنور.
 
•فتيان (12-14 سنة):
المركز الاول: سيدريك عون- نادي السيدة.
المركز الثاني: مارك خوري - نادي السيدة.
المركز الثالث: أنطوني خوري- نادي السيدة.
المركز الثالث: جرجس سليمان – نادي تايكون.
 
•فتيات (12-14 سنة):
المركز الاول: ياسمينا بو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: تاليا دياب- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثالث:تاتيانا عليوان- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثالث: آنا زيلي نوفل-نادي النسر الأسود 
 
•ناشئين (15-17 سنة):
المركز الاول: كارلوس زعور- نادي السيدة.
المركز الثاني: مارك ظريفه- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: جورجيو خباز- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: سامي جو خباز - ليبانيز تايكواندو كوان
 
•ناشئات (15-17 سنة):
المركز الاول: ريا شولي- نادي المون لاسال.
المركز الثاني: أليكسيا حايك- نادي السيدة
المركز الثالث: ايستال عدس- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: سيليا مطر- نادي السيدة.
 
•رجال (-30 سنة):
المركز الاول: جيروم الحاج- نادي المون لاسال 
المركز الثاني: كيفن خطار- نادي تايكون.
المركز الثالث: احمد قاراقيرا- نادي الغولف الرياضي.
 
 
•سيدات (-30 سنة):
المركز الاول:مانويلا شايب- نادي النسر الأسود.
المركز الثاني: ريتا عبدو- نادي النسر الأسود.
المركز الثالث: كيرينا شولي- نادي المون لاسال
المركز الثالث:تيا ضومط – نادي ناووس.
 
•سيدات (-40 سنة):
المركز الاول: مريم الزغبي- نادي غولف الرياضي.
المركز الثاني: ريتا حيدر- نادي الرياضي بيروت.
المركز الثالث: غرايس نشار- نادي انور.
 
•رجال (-40 سنة):
المركز الاول: محمد أسعد- نادي اللواء الرفيد.
 
•رجال (-50 سنة):
المركز الاول:عبد عمسي-نادي النسر الأسود.
المركز الثاني: الياس يوسف- نادي الناووس.
 
•رجال (-60 سنة):
المركز الاول: نادر سيف الدين- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: مارسيل غصين - نادي البرج عينطورة.
 
زوجي حزام اسود:
•صغار ذكور و اناث (8-9 سنة):
المركز الاول: أمير بو ضاهر و كارن مجد - نادي الغولف الرياضي.
 
•صغار ذكور و اناث (10-11 سنة):
المركز الاول: ألسندرو نصور و جاين عبود-  نادي المون لاسال.
المركز الثاني: علي الحاج و آيلا نصار - نادي الغولف الرياضي.
 
•فتيان و فتيات (12-14 سنة):
المركز الاول: شربل مرقص و كاريل ابراهيم– نادي المون لاسال.
المركز الثاني: جورجيو يوسف و ساره العلام-  نادي الناووس.
المركز الثالث: كارل طبشري و كليا مطر-نادي السيدة.
المركز الثالث: أنطوني نوفل وماريبال سكاف-نادي المون لاسال.
 
•ناشئين و ناشئات (15-17 سنة):
المركز الاول: كارل خنيصر و سيليا مطر – نادي السيدة
المركز الثاني: جورجيو خباز و ايستال عدس-نادي المون لاسال.
المركز الثالث: خليل مارون مفرج  و يرنيه مفرج-نادي أنور
المركز الثالث: جورج خوري و الكسيا حايك –  نادي السيدة
 
•زوجي رجال و سيدات (-30 سنة):
المركز الاول: جيروم الحاج- كيرينا شولي- نادي المون لاسال .
فريق حزام اسود:
•فتيان (12-14 سنة ):
المركز الأول: أنطوني خوري و مارك خوري وأنطوني مطر - نادي السيدة.
المركز الثاني: ميشال يوسف و جاد يوسف و جورجيو يوسف-نادي الناووس.
المركز الثالث: سيدريك عون و كارل طبشري و مارك غوش- نادي السيدة.
 
 
•فتيات (12-14 سنة ):
المركز الاول: ياسمينا أبو ضاهر و تاليا دياب و تاتيانا عليوان -  نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: أرزي وهبي و اليز مفرج و نانسي أنطونيوس – نادي انور
 
•ناشئين(15-17 سنة ):
المركز الأول: كارلوس زعور و كارل خنيصرو جورج خوري-نادي السيدة
المركز الثاني: خليل مارون مفرج و كمال طالب و ميشال حنكش - نادي انور
 
•ناشئات(15-17 سنة ):
المركز الأول: جوي ناكوزي و ماريا كلارا حنيني و مارييل حرفوش – نادي المون لاسال.
 
*الاسلوب الحر
•فتيان (12-14 سنة ):
المركز الأول: شربل مرقص - نادي المون لاسال.
المركز الثاني: ريان بو أنطون- نادي السيدة.
 
•فتيات (12-14 سنة ):
المركز الأول: ياسمينا أبو ضاهر – نادي الغولف الرياضي.
 
•ناشئين (15-17 سنة ):
المركز الأول: مارك ظريفه – نادي المون لاسال.
المركز الثاني: أندرو حويك - نادي الأدب و الرياضة
.
ناشئات(15-17 سنة ):
المركز الأول: ريا شولي - نادي المون لاسال.
 
•زوجي ناشئين و ناشئات (15-17 سنة ):
المركز الأول:مارك ظريفه و ريا شولي-نادي المون لاسال
 
•سيدات (-30 سنة):
المركز الأول: كيرينا شولي- نادي المون لاسال.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   