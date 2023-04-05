تايكواندو: الترتيب النهائي للأندية واللاعبين لبطولة لبنان لعام 2023 لفئة البومسيه

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عمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو الترتيب النهائي للأندية واللاعبين في بطولة لبنان لعام 2023 لفئة البومسيه (القتال الوهمي) كالآتي:

ترتيب الأندية

*ذكور- تحت ال12 سنة

المركز الأول-نادي الغولف

المركز الثاني-نادي المون لاسال

المركز الثالث-نادي مطيلب كونتري كلوب

*اناث تحت ال12 سنة

المركز الأول- نادي الغولف

المركز الثاني-نادي المون لاسال

المركز الثالث-نادي المطيلب كاونتري كلوب

-ذكور 12-14 سنة

المركز الأول-نادي السيدة

المركز الثاني-نادي تايكون

-اناث 12-14 سنة

المركز الأول-نادي الغولف

المركز الثاني-نادي النسر الأسود

-ذكور 15 – 17 سنة

المركز الأول-نادي السيدة

المركز الثاني-نادي المون لاسال

المركز الثالث-نادي ليبانيز كوان

-اناث 15-17 سنة

المركز الأول-نادي المون لاسال

المركز الثاني-نادي السيدة

رجال(تحت ال30 سنة)

المركز الأول-نادي المون لاسال

المركز الثاني-نادي تايكون

المركز الثالثنادي الغولف الرياضي

-سيدات(تحت 30 سنة)

المركز الأول-نادي النسر الأسود

المركز الثاني-نادي المون لاسال

المركز الثالث -نادي الناووس

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-سيدات(تحت ال40 سنة)

المركز الأول-نادي غولف الرياضي

المركز الثاني-نادي الرياضي

المركز الثالث- نادي انور

-رجال تحت ال50 سنة

المركز الأول-نادي النسر الاسود

المركز الثاني-نادي الناووس

-رجال (تحت ال60 سنة)

المركز الأول -نادي الغولف الرياضي

المركز الثاني-نادي البرج عينطورة

*زوجي تحت ال12 سنة

المركز الأول-نادي الغولف الرياضي

المركز الثاني- نادي المون لاسال

*زوجي 12-14 سنة

المركز الأول-نادي المون لاسال

المركز الثاني-نادي الناووس

المركز الثالث- نادي السيدة

-زوجي 15-17 سنة

المركز الأول-نادي السيدة

المركز الثاني- نادي المون لاسال

المركز الثالث- نادي أنور

-فريق ذكور 12-14 سنة

المركز الأول-نادي السيدة

المركز الثاني-نادي الناووس

-فريق اناث 12-14 سنة

المركز الأول-نادي الغولف

المركز الثاني-نادي انور

-فريق ذكور 15-17 سنة

المركز الأول-نادي السيدة

المركز الثاني-نادي انور

الاسلوب الحر-ذكور 12-14 سنة

المركز الأول-نادي المون لاسال

المركز الثاني- نادي السيدة

الاسلوب الحر ذكور 15-17 سنة

المركز الأول-نادي المون لاسال

المركز الثاني- نادي الأدب والرياضة

ترتيب اللاعبين

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين:

حزام اسود – فردي

•صغار ذكور (8-9 سنوات ):

المركز الاول: أمير أبو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: دانيال خلف- نادي المطيلب الرياضي.

•صغار اناث (8-9 سنوات ):

المركز الاول: كارن مجد- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: ريمي الحج - نادي الغولف الرياضي.

•صغار ذكور(10-11 سنة):

المركز الاول: الساندرو نصور- نادي المون لاسال

المركز الثاني: علي الحاج- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثالث: نبيل شنتيري- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: شربل ابراهيم- نادي تايكون

•صغار اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: ايلا نصار- نادي الولف الرياضي.

المركز الثاني: جاين عبود- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: جنا عقيقي- نادي المطيلب الرياضي.

المركز الثالث: تقلا مفرج- نادي أنور.

•فتيان (12-14 سنة):

المركز الاول: سيدريك عون- نادي السيدة.

المركز الثاني: مارك خوري - نادي السيدة.

المركز الثالث: أنطوني خوري- نادي السيدة.

المركز الثالث: جرجس سليمان – نادي تايكون.

•فتيات (12-14 سنة):

المركز الاول: ياسمينا بو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: تاليا دياب- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثالث:تاتيانا عليوان- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثالث: آنا زيلي نوفل-نادي النسر الأسود

•ناشئين (15-17 سنة):

المركز الاول: كارلوس زعور- نادي السيدة.

المركز الثاني: مارك ظريفه- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: جورجيو خباز- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: سامي جو خباز - ليبانيز تايكواندو كوان

•ناشئات (15-17 سنة):

المركز الاول: ريا شولي- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: أليكسيا حايك- نادي السيدة

المركز الثالث: ايستال عدس- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: سيليا مطر- نادي السيدة.

•رجال (-30 سنة):

المركز الاول: جيروم الحاج- نادي المون لاسال

المركز الثاني: كيفن خطار- نادي تايكون.

المركز الثالث: احمد قاراقيرا- نادي الغولف الرياضي.

•سيدات (-30 سنة):

المركز الاول:مانويلا شايب- نادي النسر الأسود.

المركز الثاني: ريتا عبدو- نادي النسر الأسود.

المركز الثالث: كيرينا شولي- نادي المون لاسال

المركز الثالث:تيا ضومط – نادي ناووس.

•سيدات (-40 سنة):

المركز الاول: مريم الزغبي- نادي غولف الرياضي.

المركز الثاني: ريتا حيدر- نادي الرياضي بيروت.

المركز الثالث: غرايس نشار- نادي انور.

•رجال (-40 سنة):

المركز الاول: محمد أسعد- نادي اللواء الرفيد.

•رجال (-50 سنة):

المركز الاول:عبد عمسي-نادي النسر الأسود.

المركز الثاني: الياس يوسف- نادي الناووس.

•رجال (-60 سنة):

المركز الاول: نادر سيف الدين- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: مارسيل غصين - نادي البرج عينطورة.

زوجي حزام اسود:

•صغار ذكور و اناث (8-9 سنة):

المركز الاول: أمير بو ضاهر و كارن مجد - نادي الغولف الرياضي.

•صغار ذكور و اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: ألسندرو نصور و جاين عبود- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: علي الحاج و آيلا نصار - نادي الغولف الرياضي.

•فتيان و فتيات (12-14 سنة):

المركز الاول: شربل مرقص و كاريل ابراهيم– نادي المون لاسال.

المركز الثاني: جورجيو يوسف و ساره العلام- نادي الناووس.

المركز الثالث: كارل طبشري و كليا مطر-نادي السيدة.

المركز الثالث: أنطوني نوفل وماريبال سكاف-نادي المون لاسال.

•ناشئين و ناشئات (15-17 سنة):

المركز الاول: كارل خنيصر و سيليا مطر – نادي السيدة

المركز الثاني: جورجيو خباز و ايستال عدس-نادي المون لاسال.

المركز الثالث: خليل مارون مفرج و يرنيه مفرج-نادي أنور

المركز الثالث: جورج خوري و الكسيا حايك – نادي السيدة

•زوجي رجال و سيدات (-30 سنة):

المركز الاول: جيروم الحاج- كيرينا شولي- نادي المون لاسال .

فريق حزام اسود:

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الأول: أنطوني خوري و مارك خوري وأنطوني مطر - نادي السيدة.

المركز الثاني: ميشال يوسف و جاد يوسف و جورجيو يوسف-نادي الناووس.

المركز الثالث: سيدريك عون و كارل طبشري و مارك غوش- نادي السيدة.

•فتيات (12-14 سنة ):

المركز الاول: ياسمينا أبو ضاهر و تاليا دياب و تاتيانا عليوان - نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: أرزي وهبي و اليز مفرج و نانسي أنطونيوس – نادي انور

•ناشئين(15-17 سنة ):

المركز الأول: كارلوس زعور و كارل خنيصرو جورج خوري-نادي السيدة

المركز الثاني: خليل مارون مفرج و كمال طالب و ميشال حنكش - نادي انور

•ناشئات(15-17 سنة ):

المركز الأول: جوي ناكوزي و ماريا كلارا حنيني و مارييل حرفوش – نادي المون لاسال.

*الاسلوب الحر

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الأول: شربل مرقص - نادي المون لاسال.

المركز الثاني: ريان بو أنطون- نادي السيدة.

•فتيات (12-14 سنة ):

المركز الأول: ياسمينا أبو ضاهر – نادي الغولف الرياضي.

•ناشئين (15-17 سنة ):

المركز الأول: مارك ظريفه – نادي المون لاسال.

المركز الثاني: أندرو حويك - نادي الأدب و الرياضة

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ناشئات(15-17 سنة ):

المركز الأول: ريا شولي - نادي المون لاسال.

•زوجي ناشئين و ناشئات (15-17 سنة ):

المركز الأول:مارك ظريفه و ريا شولي-نادي المون لاسال

•سيدات (-30 سنة):

المركز الأول: كيرينا شولي- نادي المون لاسال.