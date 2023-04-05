تايكواندو: الترتيب النهائي للأندية واللاعبين لبطولة لبنان لعام 2023 لفئة البومسيه

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عمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو الترتيب النهائي للأندية واللاعبين في بطولة لبنان لعام 2023 لفئة البومسيه (القتال الوهمي) كالآتي:
ترتيب الأندية
*ذكور- تحت ال12 سنة
المركز الأول-نادي الغولف
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث-نادي مطيلب كونتري كلوب
*اناث تحت ال12 سنة
المركز الأول- نادي الغولف
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث-نادي المطيلب كاونتري كلوب
-ذكور 12-14 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي تايكون
-اناث 12-14 سنة
المركز الأول-نادي الغولف
المركز الثاني-نادي النسر الأسود
-ذكور 15 – 17 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث-نادي ليبانيز كوان
-اناث 15-17 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني-نادي السيدة
رجال(تحت ال30 سنة)
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني-نادي تايكون
المركز الثالثنادي الغولف الرياضي
-سيدات(تحت 30 سنة)
المركز الأول-نادي النسر الأسود
المركز الثاني-نادي المون لاسال
المركز الثالث -نادي الناووس
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-سيدات(تحت ال40 سنة)
المركز الأول-نادي غولف الرياضي
المركز الثاني-نادي الرياضي
المركز الثالث- نادي انور
-رجال تحت ال50 سنة
المركز الأول-نادي النسر الاسود
المركز الثاني-نادي الناووس
-رجال (تحت ال60 سنة)
المركز الأول -نادي الغولف الرياضي
المركز الثاني-نادي البرج عينطورة
*زوجي تحت ال12 سنة
المركز الأول-نادي الغولف الرياضي
المركز الثاني- نادي المون لاسال
*زوجي 12-14 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني-نادي الناووس
المركز الثالث- نادي السيدة
-زوجي 15-17 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني- نادي المون لاسال
المركز الثالث- نادي أنور
-فريق ذكور 12-14 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي الناووس
-فريق اناث 12-14 سنة
المركز الأول-نادي الغولف
المركز الثاني-نادي انور
-فريق ذكور 15-17 سنة
المركز الأول-نادي السيدة
المركز الثاني-نادي انور
الاسلوب الحر-ذكور 12-14 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني- نادي السيدة
الاسلوب الحر ذكور 15-17 سنة
المركز الأول-نادي المون لاسال
المركز الثاني- نادي الأدب والرياضة
ترتيب اللاعبين
وفي ما يلي ترتيب اللاعبين:
حزام اسود – فردي
•صغار ذكور (8-9 سنوات ):
المركز الاول: أمير أبو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: دانيال خلف- نادي المطيلب الرياضي.
•صغار اناث (8-9 سنوات ):
المركز الاول: كارن مجد- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: ريمي الحج - نادي الغولف الرياضي.
•صغار ذكور(10-11 سنة):
المركز الاول: الساندرو نصور- نادي المون لاسال
المركز الثاني: علي الحاج- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثالث: نبيل شنتيري- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: شربل ابراهيم- نادي تايكون
•صغار اناث (10-11 سنة):
المركز الاول: ايلا نصار- نادي الولف الرياضي.
المركز الثاني: جاين عبود- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: جنا عقيقي- نادي المطيلب الرياضي.
المركز الثالث: تقلا مفرج- نادي أنور.
•فتيان (12-14 سنة):
المركز الاول: سيدريك عون- نادي السيدة.
المركز الثاني: مارك خوري - نادي السيدة.
المركز الثالث: أنطوني خوري- نادي السيدة.
المركز الثالث: جرجس سليمان – نادي تايكون.
•فتيات (12-14 سنة):
المركز الاول: ياسمينا بو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: تاليا دياب- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثالث:تاتيانا عليوان- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثالث: آنا زيلي نوفل-نادي النسر الأسود
•ناشئين (15-17 سنة):
المركز الاول: كارلوس زعور- نادي السيدة.
المركز الثاني: مارك ظريفه- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: جورجيو خباز- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: سامي جو خباز - ليبانيز تايكواندو كوان
•ناشئات (15-17 سنة):
المركز الاول: ريا شولي- نادي المون لاسال.
المركز الثاني: أليكسيا حايك- نادي السيدة
المركز الثالث: ايستال عدس- نادي المون لاسال.
المركز الثالث: سيليا مطر- نادي السيدة.
•رجال (-30 سنة):
المركز الاول: جيروم الحاج- نادي المون لاسال
المركز الثاني: كيفن خطار- نادي تايكون.
المركز الثالث: احمد قاراقيرا- نادي الغولف الرياضي.
•سيدات (-30 سنة):
المركز الاول:مانويلا شايب- نادي النسر الأسود.
المركز الثاني: ريتا عبدو- نادي النسر الأسود.
المركز الثالث: كيرينا شولي- نادي المون لاسال
المركز الثالث:تيا ضومط – نادي ناووس.
•سيدات (-40 سنة):
المركز الاول: مريم الزغبي- نادي غولف الرياضي.
المركز الثاني: ريتا حيدر- نادي الرياضي بيروت.
المركز الثالث: غرايس نشار- نادي انور.
•رجال (-40 سنة):
المركز الاول: محمد أسعد- نادي اللواء الرفيد.
•رجال (-50 سنة):
المركز الاول:عبد عمسي-نادي النسر الأسود.
المركز الثاني: الياس يوسف- نادي الناووس.
•رجال (-60 سنة):
المركز الاول: نادر سيف الدين- نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: مارسيل غصين - نادي البرج عينطورة.
زوجي حزام اسود:
•صغار ذكور و اناث (8-9 سنة):
المركز الاول: أمير بو ضاهر و كارن مجد - نادي الغولف الرياضي.
•صغار ذكور و اناث (10-11 سنة):
المركز الاول: ألسندرو نصور و جاين عبود- نادي المون لاسال.
المركز الثاني: علي الحاج و آيلا نصار - نادي الغولف الرياضي.
•فتيان و فتيات (12-14 سنة):
المركز الاول: شربل مرقص و كاريل ابراهيم– نادي المون لاسال.
المركز الثاني: جورجيو يوسف و ساره العلام- نادي الناووس.
المركز الثالث: كارل طبشري و كليا مطر-نادي السيدة.
المركز الثالث: أنطوني نوفل وماريبال سكاف-نادي المون لاسال.
•ناشئين و ناشئات (15-17 سنة):
المركز الاول: كارل خنيصر و سيليا مطر – نادي السيدة
المركز الثاني: جورجيو خباز و ايستال عدس-نادي المون لاسال.
المركز الثالث: خليل مارون مفرج و يرنيه مفرج-نادي أنور
المركز الثالث: جورج خوري و الكسيا حايك – نادي السيدة
•زوجي رجال و سيدات (-30 سنة):
المركز الاول: جيروم الحاج- كيرينا شولي- نادي المون لاسال .
فريق حزام اسود:
•فتيان (12-14 سنة ):
المركز الأول: أنطوني خوري و مارك خوري وأنطوني مطر - نادي السيدة.
المركز الثاني: ميشال يوسف و جاد يوسف و جورجيو يوسف-نادي الناووس.
المركز الثالث: سيدريك عون و كارل طبشري و مارك غوش- نادي السيدة.
•فتيات (12-14 سنة ):
المركز الاول: ياسمينا أبو ضاهر و تاليا دياب و تاتيانا عليوان - نادي الغولف الرياضي.
المركز الثاني: أرزي وهبي و اليز مفرج و نانسي أنطونيوس – نادي انور
•ناشئين(15-17 سنة ):
المركز الأول: كارلوس زعور و كارل خنيصرو جورج خوري-نادي السيدة
المركز الثاني: خليل مارون مفرج و كمال طالب و ميشال حنكش - نادي انور
•ناشئات(15-17 سنة ):
المركز الأول: جوي ناكوزي و ماريا كلارا حنيني و مارييل حرفوش – نادي المون لاسال.
*الاسلوب الحر
•فتيان (12-14 سنة ):
المركز الأول: شربل مرقص - نادي المون لاسال.
المركز الثاني: ريان بو أنطون- نادي السيدة.
•فتيات (12-14 سنة ):
المركز الأول: ياسمينا أبو ضاهر – نادي الغولف الرياضي.
•ناشئين (15-17 سنة ):
المركز الأول: مارك ظريفه – نادي المون لاسال.
المركز الثاني: أندرو حويك - نادي الأدب و الرياضة
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ناشئات(15-17 سنة ):
المركز الأول: ريا شولي - نادي المون لاسال.
•زوجي ناشئين و ناشئات (15-17 سنة ):
المركز الأول:مارك ظريفه و ريا شولي-نادي المون لاسال
•سيدات (-30 سنة):
المركز الأول: كيرينا شولي- نادي المون لاسال.