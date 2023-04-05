بيريز يحدد موقفه من حضور الكلاسيكو

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تحدثت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن موقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من حضور الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويستطيع برشلونة توجيه ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو" في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد أن ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.

وغاب بيريز عن كلاسيكو الليغا في الكامب نو، لتفادي غضب جمهور برشلونة، على خلفية موقف ريال مدريد من قضية نيغريرا.

وبحسب الإذاعة، فإن بيريز رئيس الميرنغي يميل أيضا إلى عدم الذهاب للكامب نو في مباراة الغد.

وأضافت: "بيريز سيحسم قراره النهائي صباح يوم المباراة، لكن الأقرب عدم السفر إلى كتالونيا والبقاء في مدريد".

وألغى برشلونة الغداء المشترك بين إدارة الناديين قبل كلاسيكو الليغا الأخير، بقرار من خوان لابورتا رئيس البارسا، وسيكرر نفس الأمر قبل مباراة الغد.