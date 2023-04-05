حالات طرد وشجار عنيف في ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس

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حسم التعادل مواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا، الثلاثاء، في "ديربي" إيطاليا، بين يوفنتوس وإنتر ميلانو على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، بنتيجة 1ـ1.

كانت النتيجة تشير لتقدم فريق "السيدة العجوز" بهدف، قبل أن يتحصل نظيره "النيراتزوري" على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، لينجح روميلو لوكاكو في ترجمتها إلى هدف وإدراك التعادل.

وعقب الهدف احتفل لوكاكو بوضع إصبعه على فمه وهو ينظر لجماهير يوفنتوس، ما تسبب في غضب لاعبي الفريق وأدى إلى حدوث مشاجرة بينهم.

وأظهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه لوكاكو بعدها مباشرة وسيغيب المهاجم البلجيكي عن مباراة الإياب.

واشتعلت أحداث المباراة بعد نهايتها وتم طرد هاندانوفيتش وكوادرادو من جانب حكم المباراة، وبالتالي فإن حارس المرمى والجناح سيغيبان عن مباراة الإياب أيضا يوم 26 أبريل المقبل في سان سيرو.

وتوجه إيدن دزيكو، نحو عدد من مشجعي إنتر مشيرا إلى الشعار على السترة وحدثت مشاجرات أخرى بين لاعبي الفريقين أيضا في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.