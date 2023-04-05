لأول مرة هذا الموسم.. صلاح "على الدكة" في قمة الدوري

A + A -

لأول مرة هذا الموسم، قرر المدرب الألماني يورغن كلوب إجلاس النجم المصري محمد صلاح، على دكة البدلاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغربت جماهير ليفربول الإنجليزي وجود محمد صلاح على دكة البدلاء، في المباراة القوية أمام تشلسي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في جميع مباريات الدوري بشكل أساسي، هذا الموسم، لكنه سيبدأ من دكة البدلاء أمام تشلسي.

واستغربت الجماهير عدم البدء بصلاح في هذه المباراة المهمة لليفربول، خاصة وإنه هداف الفريق هذا الموسم برصيد 12 هدفا بالدوري.

وقرر كلوب الاعتماد على ثلاثي الهجوم، الأوروغواياني داروين نونيز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والبرتغالي ديوغو جوتا، بينما وضع صلاح والهولندي كودي غاكبو على دكة البدلاء.

ويحتاج ليفربول للانتصار بشكل أساسي، للحفاظ على فرصه في الوصول إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.