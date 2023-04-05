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فيديو.. إيقاف حكم مكسيكي 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته

5
APRIL
2023
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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الثلاثاء، إيقاف الحكم المكسيكي فرناندو هرنانديز لمدة 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته خلال مباراة أميركا أمام ليون.
 
وأثناء المواجهة، ضرب هرنانديز لاعب وسط فريق ليون المكسيكي لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أميركا.
 
وقال روميرو بعد المباراة إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز لأنه كان مجرد سوء تفاهم مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.
 
 
 
 وقال هرنانديز مطلع الأسبوع "أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي".
 
وأضاف "لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط"، وفقا لرويترز.
 
شهد التعادل 2-2 بين أميركا وليون الكثير من المشادات والمشاجرات بين الجانبين.
 
 
 ويحتل الفريقان المركزين الرابع والثالث في الدوري المكسيكي على الترتيب.
 
وتورط المدربان فرناندو أورتيز ونيكولاس لاركامون في شجار وانتشرت صورة لاركامون مدرب ليون على وسائل التواصل الاجتماعي بقميص ممزق بعد شجاره مع مقعد بدلاء فريق أميركا.
 
وتم إيقاف أورتيز ولاركامون مباراتين بعد طردهما خلال المباراة.
 
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