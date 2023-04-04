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بعد احتفال غوارديولا "المستفز".. لا عقوبة منتظرة

4
APRIL
2023
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كشفت تقارير صحفية عن عدم اتجاه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتوقيع عقوبة على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد احتفاله "المستفز" أمام لاعبي ليفربول.
 
وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن غوارديولا لن يواجه أي عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي، بعد احتفاله أمام لاعبي ليفربول بعد هدف التعادل لفريقه أمام الريدز في الشوط الأول.
 
وأضافت الصحيفة، أن غوارديولا قال في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إنه يأسف من ذلك الاحتفال، بعد سخريته مع كوستاس تسيميكاس عقب هدف التعادل في مرمى ليفربول.
 
واكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليفربول 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الممتاز.
 
وأدان نادي مانشستر سيتي الأحداث التي أعقبت مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز السيتي 4-1، والتعدي على يورغن كلوب في بيان رسمي.
 
ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.
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