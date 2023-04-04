برشلونة ببيان شديد اللهجة يطالب باستقالة رئيس ليغا "المهووس"

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طالب نادي برشلونة الإسباني باستقالة رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، خافيير تيباس، بعد تقرير أفاد بأن الرابطة قدمت أدلة كاذبة ضد برشلونة لممثلي الادعاء العام في فضيحة التحكيم المتعلقة بالنادي الكتالوني.

ما القصة؟

أفادت صحيفة "لا فانغوراديا" أن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس أرسل أدلة كاذبة إلى مكتب المدعي العام الذي حاول مباشرة توريط الرئيسين السابقين لنادي برشلونة لكرة القدم، جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل، بسبب إدارتها غير العادلة واختلاسها.

تيباس، الذي اتهم بأنه "مهووس" ببرشلونة من قبل رئيس النادي الحالي جوان لابورتا، وضع عقبات في طريق النادي عندما يتعلق الأمر بشراء وتسجيل اللاعبين، باستخدام وثيقة مكتوبة بخط اليد صاغها مدير برشلونة السابق المتوفى جوزيب كونتريراس.

ووفقا لأفراد عائلة كونتريراس، لم تتضمن الوثيقة أسماء رؤساء برشلونة السابقين المذكورين.

هذا يعني أن الرسالة التي يُزعم أن تيباس قدمها إلى مكتب المدعي العام لا علاقة لها بفضيحة "نيغريرا" حيث تم اتهام برشلونة بـ "استمرار الفساد" بسبب مدفوعات تم دفعها إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

تيباس كان قد زعم بالفعل أن تقرير صحيفة "لا فانغوراديا" كان مضللا ويحمل افتراضات غير صحيحة، لكن ذلك كان كافيا لإعادة إشعال نيران الانتقام بين الجانبين.

انتفاضة نادي برشلونة

وقال النادي في بيان صادم: "تلك ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الليغا أسلحة وسائل الإعلام الموجودة تحت تصرفه للإضرار بفريق برشلونة".

وأضاف: "ومع ذلك، وعلى النقيض من هرائه المعتاد، لم نكن لنتصور أبدا أن قد يحاول تجريم نادينا بأدلة زائفة".

وواصل النادي في البيان: "من أجل الاحتفاظ بالكرامة واحترام رئاسة الدوري الإسباني، يجب على السيد تيباس الاستقالة من منصبه. ومع ذلك، وإدراكا لمدى هوسه باضطهاد نادي برشلونة وإظهار كرهه المستمر لنادينا، فإننا نتفهم أن رئيس الدوري الأسباني الحالي سيستمر في جهوده للإضرار بنادينا".