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بسبب إصراره على الصيام.. مدرب نانت يستبعد لاعبا جزائريا

4
APRIL
2023
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استبعد المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، لاعبا دوليا جزائريا، من مباريات فريقه، بسبب إصرار اللاعب على الصيام خلال يوم المباراة.
ما القصة؟
 
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استبعاد المدافع الجزائري الدولي جوان حجام، البالغ من العمر 20 عاما، من قائمة الفريق التي واجهت نادي رانس الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بسبب إصرار اللاعب على الصيام يوم المباراة.
 
نانت خسر المباراة بنتيجة 0-3 أمام رانس.
 
ماذا قال المدرب؟
 
مدرب نانت، الفرنسي أنطوان كوامباريه، قال عقب الهزيمة: "لا يوجد هناك جدل حول جوان، أنا أدعم من يريد الصيام، لكن في يوم المباراة لا يجب أن تصوم".
 
وأضاف: "هذا ليس عقابا للصائمين، أنا أضع القوانين. هو اتخذ قراره وأنا أحترمه".
 
وكان كوامباريه قد حذر لاعبيه من الصيام خلال أيام المبارياتن بسبب تأثيره على أدائهم.
 
من هو جوان حجام؟
 
خاض حجام 9 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من نادي إف سي باريس في موسم الانتقالات الشتوي الماضي في يناير.
 
حجام قرر تمثيل منتخب الجزائر مؤخرا، بعد أن كان قد مثل منتخب فرنسا في الفئات السنية.
 
خاض حجام أول مباراة له بقميص الجزائر قبل أسابيع، أمام منتخب النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
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