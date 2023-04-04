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مدرب إيطاليا يحذر من تداعيات قرار الفيفا الخاص بمونديال 2026

4
APRIL
2023
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انتقد مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم عام 2026 الى 48 منتخبا.
 
وقال مانشيني الإثنين "يتعين علينا تقليص عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. أما هنا فنقوم بزيادة عددها بشكل كبير في حين يتوجب علينا تقليصها لكي يتسنى للاعبين التقاط أنفاسهم بعض الشيء".
 
وأضاف: "سنصل إلى لحظة سيكون فيها اللاعبون منهكون جدا".
 
ويرتبط مانشيني بعقد مع الاتحاد الإيطالي حتى عام 2026 موعد إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيث سيشارك في هذه النسخة 48 منتخبا بدلا من 32 ليرتفع عدد المباريات من 64 الى 104.
 
وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.
 
كذلك سيخوض رباعي نصف النهائي ثماني مباريات بدلا من سبع كما حصل في النسخة الأخيرة من المونديال.
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