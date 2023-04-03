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أرقام فلكية.. تعرف على رواتب لاعبي باريس سان جيرمان

3
APRIL
2023
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائمة بأعلى رواتب بين نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وأظهرت تفوق كليان مبابى على زميليه البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
أرقام فلكية.. تعرف على رواتب لاعبي باريس سان جيرمانراموس يتلقى عرضا مغريا من السعودية
وذكرت "ليكيب" في تقريرها السنوي، أن المهاجم مبابي هو الأعلى أجرا بين نجوم باريس سان جيرمان، في قائمة الرواتب الشهرية، ويليه نيمار جونيور براتب شهري قدره 3.765 مليون يورو، ومن ثم ليونيل ميسي برصيد 3.375 مليون يورو.
 
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن كيليان سيحصل أيضا على 60 مليون يورو مكافأة توقيع بخلاف 70 مليون يورو مكافأة ولاء، تقديرا لتجديد عقده مع النادي في صيف العام الماضي إلى 2024، مع خيار التمديد لصيف 2025.
 
بينما يتساوى المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق الباريسي مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي برصيد 1.2 مليون يورو شهريا لكل منهما، ومن ثم النجم المغربي، أشرف حكيمي براتب شهري قدره مليون يورو.
 
وفي ما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأولئل الأعلى أجرا في باريس سان جيرمان:
 
1 – كيليان مبابي (فرنسا): 6 ملايين يورو شهريا
 
2 – نيمار جونيور (برازيل): 3.675 مليون يورو
 
3 – ليونيل ميسي (الأرجنتين): 3.375 مليون يورو
 
4- ماركينيوس (البرازيل): 1.2 مليون يورو
 
 – ماركو فيراتي (إيطاليا): 1.2 مليون يورو
 
6 – حكيمي (المغرب): 1.083 مليون يورو
 
7 – جيانلويجي دوناروما (إيطاليا): 916 ألف يورو
 
8 – سيرخيو راموس (إسبانيا): 791.8 الف يورو
 
9 – خوان بيرنات (إسبانيا): 730 الف يورو
 
10 – نوردي موكيلي (فرنسا): 700 الف يورو.
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