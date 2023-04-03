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خلال 7 دقائق.. بنزيمة حطم رقم رونالدو مع ريال مدريد

3
APRIL
2023
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أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة 3 أهداف "هاتريك"، خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ضيفه بلد الوليد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وسجل بنزيمة أهدافه الثلاثة في غضون 7 دقائق (29 و32 و36) من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.
 
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيمة سجل "هاتريك" في الشوط الأول، لأول مرة خلال مسيرته مع "الميرنغي"، وهو التاسع له بمختلف المسابقات منذ انتقاله إلى ريال مدريد، قادما من ليون الفرنسي عام 2009.
 
وسجل بنزيمة أهدافه الثلاثة خلال (6:30) دقائق، وهو أسرع ثلاثية له، وحطم بذلك أيضا رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل أسرع ثلاثية له بقميص ريال مدريد في غضون 8 دقائق فقط.
 
ويعد "هاتريك" المهاجم الفرنسي اليوم، هو الأسرع في تاريخ ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ 19 أبريل 1992 عندما احتاج الأسطورة فرناندو هييرو إلى 6 دقائق فقط ليسجل 3 أهداف في مرمى إسبانيول (7-0)، وثالث أسرع "هاتريك" في تاريخ "الليغا".
 
ورفع كريم بنزيما (35 عاما) رصيده إلى 14 هدفا، وتقدم إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، مقلصا الفارق إلى 3 أهداف فقط بينه وبين المتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.
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