المركز الـ 11 ينهي وظيفة مدرب تشلسي غراهام بوتر

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أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، يوم الأحد، عن إقالة مدربه غراهام بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفاً للألماني توماس توخل.

وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2، ما جعله قابعاً في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان "يعلن تشلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي"، كاشفاً أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتاً.

وتعرض بوتر لانتقادات بعد أن فشل في إخراج أفضل ما لدى الفريق الذي تم تعزيز صفوفه خلال فترتي انتقال، حيث أنفق المالك تود بولي وكليرليك كابيتال أكثر من 600 مليون يورو (650.76 مليون دولار) لضم لاعبين جدد.