حبيب نور محمدوف: أجمل ذكرياتي في أبوظبي

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قال أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف، إن أجمل ذكرياته هي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وخلال "ليلة الأساطير"، وهي الأمسية الرمضانية التي تستضيف فيها "سكاي نيوز عربية" نخبة من أساطير الرياضة، قال نور محمدوف مازحا خلال تتويجه بجائزة "إنجاز العمر": "لا أعلم لماذا تقومون بتتويجي أنا فقط أحطم وجوه خصومي".

وأضاف: "أعشق مدينة أبوظبي وفيها أجمل ذكرياتي خلال مسيرتي في رياضة الفنون القتالية المختلطة".

وتابع: "أول زيارة لأبوظبي كانت في 2019 عندما طلب مني والدي المشاركة في نزالات أقيمت هناك. خضت أيضا في أبوظبي آخر نزالين لي في الفنون القتالية المختلطة".

وكان نور محمدوف قد أعلن اعتزاله الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه بالإخضاع ضد الأميركي جاستين غيثي خلال الجولة الثانية من نزال العصر الذي استضافته أبوظبي في أكتوبر 2020.

وفور انتهاء النزال، خرّ نور محمدوف الذي يلقب بـ"النسر" ساجدا ثم انهمر بالبكاء ليعلن اعتزاله وإنهاء مسيرة أسطورية في الفنون القتالية لم يتعرض خلالها للهزيمة على الإطلاق وتحقيق سلسلة من الانتصارات بلغت 29 انتصارا.