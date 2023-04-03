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صلاح: ليفربول سيعود أقوى في الموسم الكروي القادم

3
APRIL
2023
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علّق النجم المصري محمد صلاح على الخسارة الثقيلة لناديه ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي (4-1)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.
 
وتراجع ليفربول بعد هذه الخسارة إلى المركز الثامن في ترتيب "البريميرليغ"، وبفارق 8 نقاط خلف مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الرابع.
 
وتعليقا على هذا اللقاء ومستوى "الريدز" في المباراة، قال صلاح لشبكة "بي تي سبورت" التلفزيونية، إن ليفربول سيتحسن في الموسم القادم.
 
وأضاف صلاح: "نحن متعطشون للألقاب. لدينا مجموعة من اللاعبين لعبت معا لمدة خمس أو ست سنوات، لذا سنكون جاهزين للموسم المقبل".
 
وتابع: "من الصعب هذا الموسم أن تشعر أنك خارج جميع المسابقات، لكن هذه كرة قدم وعلينا قبولها كما هي"، وفقما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
وأشار إلى أنه يتوجب على فريقه أن يعود للمنافسة بقوة في الموسم الكروي الجديد.
 
ويخطط ليفربول لتغييرات شاملة هذا الصيف، حيث أخبر يورغن كلوب أحد المدافعين أنه جزء من مجموعة ضخمة من 9 لاعبين، سيتم الاستغناء عنها، حسبما أشار تقرير جديد.
 
ويعاني "الريدز" من موسم مخيب للآمال، حيث ابتعدوا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرجوا بطريقة مذلة من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.
 
ونتيجة لذلك، فإن النادي مستعد للشروع في برنامج إعادة بناء كبير هذا الصيف.
 
ويتطلع كلوب إلى تعزيز خط الوسط بلاعبين جدد يمتلكون مقومات عالمية افتقدها لاعبو خط الوسط في ليفربول هذا الموسم.
وتحقيقا لهذه الغاية، يعتبر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدفا رئيسيا، على الرغم من أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المحتمل أن يكلف أكثر من 100 مليون يورو.
 
ولإتمام التعاقدات المأمولة، على ليفربول التخلص من عدد كبير من اللاعبين، ووفقا لتقرير بريطاني أخير، فإن عدد الراحلين سيصل إلى 9 لاعبين، 3 تم تأكيد رحيلهم في الصيف، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.
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