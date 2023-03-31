وواصل: "ميسي وعائلته يعرفون كم نقدرهم والمودة التي نحملها تجاههم".

وشدد "بالطبع فإن ميسي يعشق نادي ومدينة برشلونة، لذا نأمل بأن نجد طريقة صحيحة كي نعطيه فرصة ليكمل تاريخه هنا".

وتعتبر تصريحات نائب الرئيس، أقوى إشارة لعودة ميسي إلى برشلونة، منذ رحيله عن النادي حتى اليوم.

ورحل ميسي عن برشلونة مجانا في صيف عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي وعدم قدرته على تجديد تعاقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف وللسماح للبلوغرانا بتسجيل الوافدين الجدد آنذاك.