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الأولمبياد الخاص اللبناني يكثف تحضيراته للألعاب العالمية في المانيا

31
MARCH
2023
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يكثّف الأولمبياد الخاص اللبناني استعداداته للمشاركة في دورة الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص المقررة في برلين (ألمانيا) في الفترة من 12 لغاية 26 حزيران المقبل.والمعلوم ان الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص بنسختها الالمانية، ستتضمن 27 رياضة ذات طابع اولمبي، ويعوّل اللبنانيون على المشاركة، لتعزيز ارقامهم الملفتة التي سبق وحققوها في النسخة السابقة عام 2019، والتي استضافتها أبوظبي عاصمة الامارات العربية المتحدة، مع الإشارة إلى أن مشاركة ابطال الارز ستحظى برعاية من "ويش ماني"، التي بادرت مشكورة لدعم البعثة اللبنانية، وهي ستتألف من 18 لاعباً ولاعبة ينتمون الى عدد من الجمعيات اللبنانية العاملة في حقل الاعاقة الفكرية (10 مدربين واداريين، سيتنافسون في 7 رياضات).
 
وستشارك بعثة لبنان برياضات: العاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البولينغ، الدراجات والبوتشي، الى جانب لاعبين من 190 دولة، كما ستكون حاضرة في البرامج الموازية التي تقام على هامش الالعاب، والتي تهدف الى صناعة مجتمعات دامجة، وفي المؤتمر العالمي للشباب القادة: لاعبة، شريك، مرافق والمؤتمر العامي للاعبين: لاعب ومرافق.
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