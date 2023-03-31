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نجم برشلونة الصاعد جافي يثير الأزمات في منتخب إسبانيا

31
MARCH
2023
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كشفت تقارير صحفية، أن لاعب خط وسط برشلونة الإسباني الشاب، جافي (18 عاما)، أثار أكثر من أزمة خلال المعسكر الأخير لمنتخب بلاده، أثناء التوقف الدولي لشهر مارس 2023.
 
وأشارت شبكة "ريليفو" إلى أن جافي أثار بتصرفاته استياء زملائه في المنتخب، وكذلك مسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
 
وأوضحت أن الأزمة الأولى التي افتعلها نجم برشلونة الواعد، هي اعتذاره عن عدم المشاركة في جلسة لتوقيع هدايا تذكارية للجماهير قبل مواجهة منتخب النرويج ضمن تصفيات "يورو 2024".
 
وأوضحت الصحيفة أن جافي اعتذر بداعي شكواه من صداع، قبل أن يجبره مسؤولو اتحاد الكرة الإسباني على جلسة توقيع يظهر فيها اللاعب الشاب بمفرده.
 
كما أزعج جافي لاعبي إسبانيا بالتدخلات العنيفة في التدريبات، وكاد يصيب رودري نجم فريق مانشستر سيتي، الذي حمل شارة قيادة منتخب "لا فوريا روخا - La Furia Roja"، مما استدعى تدخل زميله ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس للحديث مع اللاعب الشاب، ونصحه بعدم التهور.
 
وبدا لاعب برشلونة أيضا معترضا على قرارات المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا، دي لا فوينتي، سواء بتوظيفه في مركز الجناح الأيسر خلال مواجهة النرويج، أو وضعه على مقاعد البدلاء في المباراة الثانية ضد إسكتلندا.
 
ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة الأولى (A) برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط أيضا، خلف نظيره الإسكتلندي متصدر المجموعة.
 
ويشغل منتخب جورجيا المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة، متقدما بفارق الأهداف على نظيره النرويجي، الذي خاض مباراتين.
 
ويتذيل منتخب قبرص جدول الترتيب من دون نقاط.     
روسيا اليوم
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