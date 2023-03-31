وكيل الألماني غوندوغان يوضح حقيقة الاتفاق مع برشلونة

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علق وكيل أعمال الألماني إلكاي غوندوغان، على مستقبل، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ضوء التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل، مجانا.

وكيل الألماني غوندوغان يوضح حقيقة الاتفاق مع برشلونةهالاند يثير القلق داخل أسوار "الاتحاد" قبل "موقعة" مانشستر سيتي وضيفه ليفربول

وينتهي عقد غوندوغان (32 عاما) مع مانشستر سيتي بنهاية يونيو 2023، ورغم اهتمام نادي برشلونة بضمه، إلا أنه يعاني أزمات اقتصادية قد تعرقل الصفقة.

وقال إيلهان، وكيل أعمال الدولي الألماني، في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "قطعًا لا يوجد أي اتفاق بعد (مع برشلونة).. تركيز إلكاي الوحيد في الأسابيع الماضية كان على مانشستر سيتي وميلاد ابنه".

وأضاف: "إنه يمر الآن بالفترة الأخيرة والمحورية من الموسم، ويركز بالكامل على ذلك.. أما بالنسبة للمكان الذي سيلعب فيه إلكاي الموسم المقبل، فالخيارات تبقى مفتوحة".

يذكر أن إلكاي غوندوغان، شارك في 37 مباراة في جميع المسابقات، مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وسجل خلالها 4 أهداف، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة أيضا.