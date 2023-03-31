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"فيفا" يصدم الاتحاد السعودي ويوقف مسعاه وراء ميسي وبنزيما

31
MARCH
2023
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراره بحرمان الاتحاد السعودي من التعاقدات لفترتين من سوق الانتقالات، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، على إثر تراكم القضايا الخارجية عليه.
 
وأكد الخبير القانوني أحمد الشيخي أن المحكمة الدولية "كاس" حكمت الخميس، لصالح الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب العميد السابق، وألزمت الاتحاد بدفع 40 مليون ريال للاعب، إلى جانب 166 ألف ريال تتكرر شهريا، لحين سداد مبلغ العقوبة.
 
وأوضح الشيخي أنه بموجب هذه العقوبة يمنع "العميد" من التعاقدات في الصيف المقبل، لكن بصورة مؤقتة، لحين سداد كامل المبالغ للصربي.
 
لكن ورغم صدمة هذه العقوبة إلا أن الشيخي أكد أن فيفا رفع خلال الأيام الماضية عقوبتين عن الاتحاد، حرم على إثرهم من التعاقدات في الشتاء الماضي، موضحا أنه من المتوقع أن يتم رفع ثلاث عقوبات أخرى عنه خلال الخمسة أيام المقبلة، ليصبح بلا أي قضايا منظورة.
 
يذكر أن "العميد" حرم من التعاقدات في الشتاء الماضي، بخلاف القضايا الخارجية، بقرار من لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كعقوبة في قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر.
 
وتؤكد التقارير الصحفية حاليا سعي "العميد" لإبرام أكثر من صفقة عالمية خلال الصيف المقبل كالفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي.
روسيا اليوم
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