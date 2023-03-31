دورتان دوليتان بالتنس لتحت ال18 بين 7 و23 نيسان في جامعة سيدة اللويزة

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تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني للتنس، تستضيف الملاعب ذات الأرضية الصلبة التابعة لجامعة سيدة اللويزة (ذوق مصبح) دورتين دوليتين للفئة العمرية تحت 18 سنة للذكور والاناث بين 8 و23 نيسان 2023 من تنظيم "باتش مايكرز"Patch Makers)) .وستنطلق الدورة الأولى في 8 نيسان وتختتم في 16 منه على أن تبدأ تصفيات الدورة الثانية في 15 نيسان وتُختتم في 23 منه.وأوضح مدير الدورة ألان صايغ ان الدورتين مدرجتان على روزنامة الاتحاد الدولي للعبة وسيحصد الفائزون والفائزات في المراكز المتقدمة النقاط لتضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي لفئة تحت ال18 سنة مع العلم ان الفائز باللقب يحصد ستين نقطة والوصيف 36 نقطة وكل من الثالث والرابع 18 نقطة .كما يحصد كل من المتأهلين الى الدور ربع النهائي 10 نقاط والى دور ال16 خمس نقاط .

وأضاف ان عملية سحب قرعة مباريات الدورة الاولى ستجري الجمعة 7 نيسان .وحُدّد موعد سحب قرعة مباريات الدورة الثانية في 14 من الشهر عينه.وذكر ان باب المشاركة في الدورة الأولى أقفل على 64 لاعب و64 لاعبة من اكثر من 25 دولة وهو العدد عينه الذي سيشارك في الدورة الثانية.ووجّه صايغ الشكر الى الاتحاد اللبناني للتنس ورئيسه أوليفر فيصل لاشرافه على الدورة ولرعايته اللعبة في لبنان والى رئيس جامعة سيدة اللويزة (ذوق مصبح) الأب بشارة الخوري والى كل من سيساهم في انجاح الدورتين الدوليتين .

وسبق لجامعة سيدة اللويزة ان استضافت لقاء لبنان وموناكو ضمن مسابقة كأس ديفيس في ايلول الفائت والذي أسفر عن فوز لبنان(3-2) في سلسلة لقاءات مثيرة.