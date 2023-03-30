رسائل هجومية.. اختراق حساب نيمار وشقيقته

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اخترق حساب "تويتر" الخاص بنجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار الثلاثاء، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة، حسبما قالت المسؤولة الصحفية للاعب لوكالة "فرانس برس".

وقالت المسؤولة الصحفية البرازيلية للاعب البالغ 31 عاما الذي يتعافى حاليا من عملية جراحية في الكاحل الأيمن: "لقد تم اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة. في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى".

وتم حذف العديد من الرسائل التي وجهها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من 60 مليون شخص.

كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على "تويتر". ونشرت الشابة مقطع فيديو على إنستغرام كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل على حسابها.