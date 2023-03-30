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هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام صلاح ورونالدو وميسي؟

30
MARCH
2023
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تعود عجلة منافسات الأندية للدوران في نهائية الأسبوع الجاري مع نهاية التوقف الدولي، ويأمل النجم النرويجي إيرلنغ هالاند في مواصلة تحطيم الأرقام القياسيةب موسمه الأول مع مانشستر سيتي.
 
وأحرز هالاند 28 هدفا خلال 27 مباراة، شارك فيها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" هذا الموسم، و42 هدفا في جميع المسابقات، ولديه الفرصة في الانضمام للعديد من اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفا أو أكثر في موسم واحد بشكل عام.
 
ويملك النجم النرويجي فرصة كبيرة لتحطيم بعض الأرقام القياسية المحلية، من خلال تخطي ألان شيرر وأندي كول كأكثر من سجل أهدافا في موسم واحد بتاريخ "البريميرليغ" بواقع 34 هدفا في موسم واحد تألف الدوري من 22 فريقا.
 
بينما يملك محمد صلاح الرقم القياسي كأفضل هداف لموسم واحد بمشاركة 20 فريقا في الدوري، برصيد 32 هدفا، بحسب "بي بي سي".
 
وهناك أرقام قياسية خارج إنجلترا يطمح هالاند لتحطيمها، حيث يحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي، كأكثر من سجل أهداف في موسم واحد، سواء بالدوري أو بجميع المسابقات، وكان ذلك في الموسم الاستثنائي (2011- 2012) رفقة برشلونة.
 
فقد نجح ميسي حينها في تسجيل 50 هدفا بقميص برشلونة في الدوري الإسباني، و73 هدفا في جميع المسابقات، ليحطم رقم الأسطورة الألماني غيرد مولر الذي أحرز 67 هدفا في جميع المسابقات، وهو الرقم الذي صمد 39 عاما.
 
وسبق وأن سجل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 50 هدفا أو أكثر في موسم واحد أكثر من مرة، وكان الموسم الأبرز لـ"صاروخ ماديرا" هو تسجيل 61 هدفا في موسم (2014- 2015)، بقميص ريال مدريد.
 
أما اللاعبون الآخرون الذين سجلوا 50 هدفا على الأقل في موسم واحد فهم: الأوروغوياني لويس سواريز رفقة برشلونة، 59 هدفا في موسم (2015- 2016)، والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الحالي، الذي سجل 50 هدفا في نفس الموسم رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.
 
وأفضل حصيلة تهديفية للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي، فكانت 55 هدفًا رفقة بايرن ميونخ في موسم (2019- 2020).
 
وإن حافظ هالاند على معدله التهديفي الحالي، فسينهي "البريميرليغ" برصيد 40 هدفا هذا الموسم، وهو أمر لم يتحقق سوى 7 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتد لـ133 عاما، وكان آخر من حققه هو جيمي جريفيس بتسجيل 41 هدفا رفقة تشيلسي في الموسم (1960- 1961).
 
ولا يزال النجم النرويجي ينافس في منافسات "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، وبالتالي قد يصل عدد المباريات المتبقية له هذا الموسم إلى 18 مباراة.
 
ويبلغ معدل هالاند التهديفي في جميع المسابقات، (1,14) هدفا في المباراة، وإذا حافظ على نفس المعدل، فسيسجل قرابة 20 هدفا أخرى، وبالتالي سيرفع حصيلته إلى 60 هدفا، وبالتالي لن يحطم رقم ميسي أيضا، لذا سيكون بحاجة لتقديم ما هو أكثر ليصل إلى رقم النجم الأرجنتيني.
روسيا اليوم
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