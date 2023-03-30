living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

والد "النجم رقم 10" ينفجر: لن أتحمل معاملة برشلونة مع ابني

30
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقرّ والد مهاجم برشلونة الاسباني أنسو فاتي، الأربعاء، أنه منزعج من الطريقة التي يتعامل بها النادي الكتالوني مع ابنه ويفضل أن ينتقل إلى ناد آخر.
 
جاء حديث بوري فاتي مع إذاعة "كادينا كوبي" مؤكدا في الوقت ذاته أن ابنه البالغ 20 عاما يفضل البقاء والنجاح مع العملاق الكتالوني، بعد أن نشأ في الفئات العمرية وأصبح محبوبا بين الجماهير منذ ترقيته إلى الفريق الأول.
 
وقال في هذا الصدد: "يزعجني كيف يُعاملون أنسو بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني".
 
وتابع: "لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من (أكاديمية) لا ماسيا".
 
وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة في سن الـ16 عاما فقط في 2019 وكان له تأثير فوري. لكن إصابة في الركبة عام 2020 أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
 
في عام 2021، ارتدى القميص رقم 10 المرموق خلفا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن انضم أفضل هداف في تاريخ النادي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
 
لكن فاتي كافح من أجل اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، حيث شارك أساسيا في 9 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم على الرغم من جهوزيته البدنية.
 
وكشف بوري فاتي أنه لم يَعُد يحضر مباريات برشلونة لأنه محبط من الوضع الحالي ويخطط للعودة إلى إشبيلية حيث استقرت الأسرة في إسبانيا بعد مغادرة غينيا بيساو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   