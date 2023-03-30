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كشف الألماني كاي هافيرتز مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي أنه يجد ملاذه مع الحمير، لتخطي المحن التي يمر فيها في مسيرته كلاعب كرة قدم.

وكشف هافيرتز (23 عاما) الذي يخوض موسمه الثالث مع تشلسي منذ أن وصل من لايبزيغ مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (نحو 87 مليون دولار)، أن زملاءه يلقبونه بالـ"حمار".

ورغم أنه، على غرار فريقه الذي يحتل المركز العاشر في الدوري، لا يقدّم أفضل مستوياته، فإن سبب هذا اللقب ليس مرتبطا بأدائه أو مستوياته، حيث قال هافيرتز في حديث مع صحيفة "ذي غادريان" البريطانية: "البعض من زملائي يلقبونني بالحمار. الأمر لا يتعلق بكرة القدم. منذ اليوم الأول، شعرت بعلاقة خاصة مع الحمير. إنه حيوان هادئ جدا: ربما أرى نفسي فيها لأنني هادئ أيضا".

وتابع "إنها ترتاح طوال اليوم، لا تفعل الكثير من الأمور، فقط تريد أن تعيش حياتها. أحببتها دائما. وعندما أخسر، كنت أذهب إلى المأوى حيث تتواجد".

وأضاف "تنظر إلى الحيوانات وترى شيئا بشريا فيها. لقد كان نوعا من التعافي، مكانا شعرت فيه بالسلام".

ووفق هافيرتز، فإنه عندما كان صغيرا، أهداه والداه دمية على شكل حمار وعندما بلغ الثامنة عشرة، حصل على ثلاثة حمير حقيقية.

وروى هافيرتز كيف ساعده اللجوء إلى الحمير في تخطي محنة بداياته الكروية قائلا: "إنها عملية. عندما كنت في سن الـ17، 18، 19، كانت كرة القدم تتحكم في حياتي، إذا خضت مباراة سيئة، أبقى لمدة أسبوع".

وردا على سؤال عما إذا كان يلجأ لرؤية الحمير ليشعر أفضل، أجاب هافيرتز: "تماما. عندما تكون صغيرا، تقرأ ما يقوله الناس. تعتقد: ربما هم على حق، ربما أنت أحمق، أنت سيء في كرة القدم. تصدق ذلك نوعا ما".

وختم اللاعب الذي سجل الهدف الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بالقول: "هذا ما حاولت تغييره لأن الامر كان مختلفا من قبل. كنت أذهب إلى المأوى بعد المباريات لأكون مع الحمير، أفصل جسدي بالكامل عن الواقع. لقد كان شعورا وتعافيا جيدا".

جدير بالذكر أن اللاعب الألماني سجل سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، ووجد "فورمته" أخيرا مسجلا ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات.