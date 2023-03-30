أمم إفريقيا.. 7 منتخبات ضمنت الوصول وهذا موقف العرب

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ضمنت 6 منتخبات إفريقية مقعدها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، إلى جانب منتخب كوت ديفوار، الذي ستستضيف بلاده البطولة المرتقبة.

وحجزت 3 منتخبات عربية من كبار القارة، مقاعدها في العرس الإفريقي، بينما تنتظر بقية المنتخبات العربية التأهل، في الجولتين الأخيرتين للتصفيات، في يونيو وسبتمبر المقبل.

منتخبات ضمنت التأهل لأمم إفريقيا:

كوت ديفوار (المستضيف)

المغرب

الجزائر

تونس

السنغال

بوركينا فاسو

جنوب إفريقيا

منتخبات عربية تنتظر التأهل

مصر: تحتاج لنقطة واحدة من مباراتين مقبلتين أمام غينيا وإثيوبيا للتأهل.

جزر القمر: تحتاج لانتصار في مباراتين أمام زامبيا وليسوتو، بشرط هزيمة زامبيا المنافس في لقاءين أيضا.

السودان: في المركز الثاني خلف الغابون بفارق نقطة، لديها مباراة مصيرية أمام موريتانيا صاحبة المركز الثالث.

موريتانيا: في المركز الثالث على بعد نقطة من السودان الثانية. المباراة بين المنتخبين ستكون فاصلة على التأهل.

ليبيا: فرصتها ضئيلة. عليها الفوز بلقاءين أمام غينيا الاستوائية وبوتسوانا، وخسارة غينيا الاستوائية بلقاءين أيضا.

موعد أمم إفريقيا

ستقام البطولة بين يناير وفبراير عام 2024 في كوت ديفوار.