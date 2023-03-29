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الدوري اللبناني للتايكواندو-الحزام الأسود نادي المون لاسال بطل لبنان للمرة ال32 على التوالي

29
MARCH
2023
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عمّم  الاتحاد اللبناني للتايكواندو الترتيب النهائي للأندية ونتائج وترتيب اللاعبين في "الدوري اللبناني للتايكواندو-الحزام الأسود لفئة الرجال و السيدات لعام 2023.ففي فئة الرجال احرز نادي المون لاسال المركز الأول  للمرة ال32 على التوالي يليه نادي انترانيك(انطلياس) فنادي اللواء الرفيد.ولدى السيدات، احتل نادي المون لاسال المركز الاول فنادي أنور المركز الثاني ونادي بودا المركز الثالث.
 
ترتيب الأندية
وفي ما يلي  ترتيب الأندية:
*فئة الرجال 
- مركز أول: نادي المون لا سال - :39 نقطة 
- مركز ثاني: نادي أنترانيك أنطلياس :14 نقطة 
- مركز ثالث: نادي اللواء رفيد :12 نقطة 
*فئة السيدات 
- مركز أول: نادي المون لا سال:31 نقطة 
- مركز ثاني: نادي أنور:9 نقاط
- مركز ثالث: نادي بودا:نادي بودا: 7 نقاط   
 
نتائج اللاعبين
وفي ما يلي النتائج النهائية لللاعبين :
*رجال تحت 54 كلغ:
-المركز الأول: فؤاد ظريفه - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: مارك نصر - نادي المون لاسال 
-المركز الثالث: نديم نصر - نادي النسر الأسود 
-المركز الثالث: ريان الصيفي- نادي الجيش
 
*رجال تحت 58 كلغ:
-المركز الأول:رافاييل قدسي - نادي أنترانيك أنطلياس 
-المركز الثاني: جيفري عطية - نادي أنور
-المركز الثالث: مجد زغيب- نادي أنور 
-المركز الثالث: مارك خليفة -نادي المون لاسال.
 
*رجال تحت 63 كلغ:
-المركز الأول: رالف حنينه - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ابراهيم بشير- نادي النسر الأسود.
-المركز الثالث: غاري بشيان- نادي كومبات أرينا 
-المركز الثالث: شادي هويجي-نادي الاسراء.
 
*رجال تحت 68 كلغ:
-المركز الأول: حبيب سماحه - نادي أنترانيك أنطلياس.
-المركز الثاني:جورج حداد - نادي بودا
-المركز الثالث: رامي ابراهيم - نادي النسر الأسود 
 -المركز الثالث: خالد فرج - نادي اللواء الرفيد
 
*رجال تحت 74 كلغ:
-المركز الأول: مارك زينون - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: جورج يوسف-نادي اللويزة 
-المركز الثالث: محمد الجاروش - نادي اللواء الرفيد 
 -المركز الثالث: كارل سمعان - نادي انور
 
 
*رجال تحت 80 كلغ:
-المركز الأول:يامن فرج-نادي اللواء الرفيد
-المركز الثاني:جورج الصيفي-نادي المون لاسال
-المركز الثالث: شربل كيريللوس -نادي بودا
-المركز الثالث: آدم أبو درغام -نادي غولدن بادي
 
*رجال تحت 87 كلغ:
-المركز الأول: طارق موصللي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: مجاهد سياج - نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث:ميشال حنكش - نادي أنور
 
*رجال فوق 87 كلغ:
-المركز الأول: راي راعي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: جاد معلوف - نادي بودا
-المركز الثالث: كيفن أبي صالح-نادي النسر الأسود. 
-المركز الثالث:حسن عيد -نادي الجيش.
 
*سيدات تحت 46 كلغ:
-المركز الأول: ساره ابراهيم - نادي الغولف الرياضي
-المركز الثاني: ريتا جريدي - نادي المون لاسال.
-المركز الثالث: رينيه مفرج-نادي أنور. 
-المركز الثالث: نينا ماريا نرشا - نادي البرج عينطورة.
 
*سيدات تحت 49 كلغ:
-المركز الاول: آنا حداد - نادي أنترانيك أنطلياس
-المركز الثاني: نور عبيد - نادي انور 
-المركز الثالث:كيرينا شولي- نادي المون لاسال. 
 
*سيدات تحت 53 كلغ:
-المركز الأول:مارييللا بو حبيب - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: كارلا دميان - نادي البزنسون 
-المركز الثالث: دانا العنداري - نادي الغولدن بادي
-المركز الثالث: ايللا أبي فرح - نادي سكوادرا
 
*سيدات تحت 57 كلغ:
-المركز الأول:ليتيسيا عون - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ريانا منصور - نادي أنور 
-المركز الثالث: بيرلا دميان-نادي البزنسون 
-المركز الثالث: دانيال جبران – نادي أنور
 
*سيدات تحت 62 كلغ:
-المركز الأول: نيكول الأخرس-نادي الناووس.
-المركز الثاني: كارلا بستاني-نادي سكوادرا 
-المركز الثالث: ديمي أبي هيلا - نادي النسر الأسود
-المركز الثالث: كلوي مرهج - نادي سكوادرا
 
 
*سيدات تحت 67 كلغ
-المركز الأول: ساشا بطحا - نادي بودا.
-المركز الثاني: كارن عنداري - نادي السيدة.
-المركز الثالث: ايليان الحاج-نادي المون لاسال. 
-المركز الثالث: ريتا ماريا الريّس- نادي أنور.
 
*سيدات تحت 73 كلغ:
-المركز الأول: ورد سلمان - نادي المون لاسال.
-المركز الثاني: جيانا مارينا سكر - نادي اللويزة.
-المركز الثالث: سيرينا نجم مزهر- نادي أنور.
 
*سيدات فوق 73 كلغ:
 -المركز الأول: سيلين أسكارجيان-نادي المطيلب كونتري كلوب.
-المركز الثاني: ريا عازار- نادي المون لاسال
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