في ليلة غضب الجماهير الليبية.. تونس تخطف فوزا مثيرا وتتأهل لأمم إفريقيا 2024

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نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على مضيفه ليبيا 1-0 في مباراة مثيرة للغاية شهدت غضب الجماهير في النهاية، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر رأسية هيثم الجويني عند الدقيقة 16 من الشوط الأول للمباراة بصناعة رائعة من علي معلول.

وحاول المنتخب الليبي العودة في المباراة من جديد عدة مرات لكنه فشل في هز شباك نسور قرطاج طوال المباراة.

وشهدت المباراة غضبت كبيرا من الجماهير الليبية، التي أمطرت الملعب بعبوات المياه ورشقت بها اللاعبين، سواء من منتخب بلادها احتجاجا على الخسارة على أرضهم، أو حتى لاعبي الضيوف.

كما أشعلت الجماهير الليبية الألعاب النارية بكثافة حيث غلب الدخان الكثيف على بعض فترات المواجهة، ما تسبب في صعوبة الرؤية للاعبين ولحكم المباراة.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط ونجح في حسم تأهله لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويحتل منتخب غينيا الاستوائية وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تأتي ليبيا ثالثا بـ 3 نقاط، أما منتخب بوتسوانا فودع التصفيات عقب احتلاله المركز الرابع بصفر من النقاط.