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لماذا ضحى رينارد بتجربته الناجحة مع السعودية؟!.. أول تصريح لمدرب "الأخضر بعد الاستقالة

29
MARCH
2023
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تخلى الفرنسي هيرفيه رينارد عن منصبه كمدير فني للمنتخب السعودي بكرة القدم، من أجل تولي مهمة تدريب منتخب بلاده للسيدات.
 
ونشر المنتخب السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيه: "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفيه رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".
 
مضيفا: "على ضوء ذلك، تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".
 
ونشر المنتخب السعودي فيديو للمدرب الفرنسي يعبر فيه عن مشاعره تجاه المنتخب والاتحاد وفترة تواجده في السعودية بعيد تقديم استقالته.
 
واختار رينارد الرحيل عن "الأخضر، رغم تمديد عقده حتى عام 2027 ووضع خطة لكأس العالم 2026، الأمر الذي كان صادما، فكيف له أن يضحي بما بناه مع المنتخب السعودي منذ عام 2019 وبدأ في جني ثماره بتحقيق فوز تاريخي أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وإقباله على المشاركة في كأس آسيا 2023، كما أن الراتب المتفق عليه بحسب تقارير فرنسية أقل من نصف ما يتقاضاه مع الأخضر؟
 
بداية سيستهل رينارد مشواره مع سيدات فرنسا بخوض منافسات كأس العالم أستراليا ونيوزيلندا بين يوليو وأغسطس المقبل.
 
من جهة أخرى ستكون فرصة تدريب سيدات فرنسا هي تجربة هيرفي الأولى في بلاده بشكل عام، وهي فرصة حقيقة للاقتراب من مسؤولي اتحاد القدم وتقريب المسافات بينه وبين منتخب الرجال كذلك، الذي يعاني من عديد الخلافات بقيادة مدربه ديدييه ديشامب سواء مع لاعبين أو مع مسؤولي الاتحاد الفرنسي.
 
وتولى رينارد البالغ 54 عاما تدريب السعودية في يوليو 2019 بعقد يمتد لعامين ونصف العام ومدد تعاقده في مايو الماضي بعد مشوار ناجح في تصفيات كأس العالم.
 
ولم يعمل رينارد سابقا كمدرب للسيدات لكنه كتب تاريخا ناجحا بقيادة زامبيا وساحل العاج للفوز بكأس الأمم الإفريقية في 2012 و2015 على الترتيب، كما تولى تدريب منتخب المغرب قبل العمل في السعودية.
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