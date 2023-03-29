رسميا.. الاتحاد السعودي يوافق على استقالة المدرب الوطني

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، الانفصال عن الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد السعودي على تويتر "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده. وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".

وتولى رينارد البالغ 54 عاما قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي تجديد عقد رينارد المدرب السابق للمغرب وساحل العاجل حتى 2027.