ميسي يسجل رقما قياسيا جديدا مع الأرجنتين

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تجاوز ليونيل ميسي حاجز مئة هدف مع الأرجنتين بطلة العالم عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم الليلة الماضية.

ووصل هداف الأرجنتين عبر العصور إلى الهدف رقم مئة عندما افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة بعد 20 دقيقة.

وعزز نيكولاس غونزاليز من تفوق صاحبة الأرض، قبل أن يضيف ميسي هدفه الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 33.

وبعد ذلك بدقيقتين صنع ميسي الهدف الرابع لزميله إنزو فرنانديز.

وأكمل اللاعب البالغ عمره 35 عاما الثلاثية قبل ثماني دقائق من الاستراحة ليصل إلى 102 هدف.

وهز البديل أنخيل دي ماريا الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم اختتم غونزالو مونتيل، الذي أحرز ركلة الترجيح الحاسمة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، الأهداف في الدقيقة 87.