بعد التصريحات النارية.. توتنهام يعلن إقالة المدرب كونتي

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في بيان رسمي، الأحد، إقالة المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، من منصبه كمدير فني للـ"سبيرز".

وجاء ذلك على خلفية التصريحات النارية لكونتي والتي أشعلت النار داخل أروقة توتنهام عقب التعادل المخيب مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويأتي رحيل كونتي البالغ 53 عاما عن صفوف السبيرز قبل 3 أشهر من نهاية عقده، الذي كان سينتهي في 30 يونيو 2023.

وقال توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يمكننا الإعلان عن مغادرة المدرب أنطونيو كونتي للنادي بالاتفاق المتبادل".

وأضاف النادي اللندني: "نود أن نشكر أنطونيو على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأكمل: "سيتولى كريستيان ستيليني مهمة الفريق الأول كمدرب رئيسي بالنيابة للفترة المتبقية من الموسم، جنبا إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد".

ووصف كونتي بعد التعادل مع ساوثهامبتون، لاعبي السبيرز، بأنهم "أنانيون" بعد أن أهدروا التقدم 3-1 على ساوثهامبتون ليتعادل 3-3 ويخسر نقاطا حاسمة في محاولتهم للتشبث بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد كونتي فريق السبيرز في 76 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز فى 41 مباراة، وتعادل في 12 وخسر في 23 مباراة، سجل 136 هدفا واستقبلت شباكه 85 هدفا.

يذكر أن أداء توتنهام تراجع تحت قيادة كونتي بالآونة الأخيرة، بعد الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي ودور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وفي البريميرليغ بعد تعادله مع ساوثهامبتون توقف رصيده عند 49 نقطة محتلا المركز الرابع، ليعيد الأمل لنيوكاسل مرة أخرى بالتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.