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بشرط وحيد.. عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة أصبحت مسألة تخص إقليم كتالونيا بأكمله

28
MARCH
2023
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ما زال الحديث عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريق برشلونة الإسباني، قائما خاصة مع اقتراب عقده في "حديقة الأمراء" من النهاية في الموسم الحالي.
 
وبعد أن فتح جوان لابورتا رئيس برشلونة الأبواب أمام عودة ميسي خلال الأسبوع الجاري، وتحدث العديد من زملائه السابقين مثل سيرجي روبيرتو عن انتظاره بأذرع مفتوحة، خرج بيري أراغونيس رئيس حكومة كتالونيا للحديث عن الأرجنتيني.
 
وقال أراغونيس، في تصريحات مع محطة "rac1" الكتالونية أثناء تواجده في مباراة نهائي "دوري الملوك" التي أقيمت الأحد: "يرغب الكثير منا في ذلك، يجب أن تكون الأرقام متوازنة وهو أمر معقد للغاية".
 
وأضاف: "لكن ميسي سيساعد في تقديم من المزيد من العروض إلى برشلونة"، في إشارة إلى الفائدة الاقتصادية التي سيجنيها النادي من عودة الأرجنتيني إلى صفوفه.
 
ويرغب برشلونة في عودة ميسي بشدة ليختتم مسيرته في "سبوتيفاي كامب نو"، لكن المؤكد أن النادي سيكون عليه التضحية ماديا من أجل استعادة الأرجنتيني بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب في النادي حاليا.
 
ويريد النجم الأرجنتيني الحصول على راتب أكثر من 40 مليون يورو، وهو الراتب الذي يحصل عليه حاليا في باريس، خصوصا أنه يتلقى حاليا عروضا هائلة من أندية ناشطة بالدوري السعودي.
 
فيما تحدثت تقارير أن الفريق الكتالوني سيقدم عقدا مدته عام واحد بالإضافة لعام آخر اختياري، براتب يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، يمكن زيادتها من خلال عائد التسويق.
روسيا اليوم
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