زوجة حكيمي تعلن انفصالها عنه.. وموقفها من قضية الاغتصاب

A + A -

في أول تعليق لها، بعد توجيه الاتهام لزوجها النجم المغربي أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة داخل منزله، أعلنت الممثلة الإسبانية هبة عبوك انفصالها عن مدافع باريس سان جيرمان، ووقوفها مع الضحية.

وقالت الممثلة الإسبانية، إنها تقف مع الضحية، لافتة إلى أنها احتاجت إلى الوقت لاستيعاب صدمة توجيه الاتهامات لزوجها، لذلك صمتت لمدة شهر مثلما فعل باقي أفراد عائلة حكيمي، حتى قررت أن توضح رأيها في رسالة، نشرتها صحيفة إل باييس الإسبانية.

وقالت الممثلة ذات الأصول التونسية - الليبية، إن اتهام زوجها أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة من نفس عمره، كان بمثابة الحدث الذي قلب حياتها رأسا على عقب هي وطفلاها، التي تضع حمايتهما هدفاً رئيسياً لها، مشيرة إلى أنها لجأت خلال هذه الأسابيع، إلى أصدقائها وعاشت متنقلة بين باريس ومدريد.

وأعلنت هبة عبوك أنها قطعت علاقتها مع نجم "أسود الأطلس" قبل فترة طويلة، وأن القرار لا علاقة له بالقضية الأخيرة التي وجدت نفسها متورطة بها وأثرت في حياتها بشدة، خاصة أنها تتزامن مع خوضها عملية الانفصال عقب علاقة استمرت 5 سنوات، من بينها 3 سنوات زواج أسفرت عن طفلين.

وعن موقفها من الاتهام الموجه لزوجها، قالت إن لديها "كل الثقة في حُسن سير العدالة، خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهام، موضحة: "الجميع يعلم أنني كنت دائماً وسأكون في صف الضحايا".