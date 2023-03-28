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محاربو الصحراء يلحقون بأسود الأطلس صوب كأس أمم أفريقيا

28
MARCH
2023
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أصبحت الجزائر ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر الإثنين على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.
 
هدف المباراة الوحيد سجله مهاجم السد القطري بغداد بونجاح في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من القائد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز. وكانت الجزائر، حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت على النيجر 2-1 الخميس في الجولة الثالثة.
 
فوز الجزائر هو الرابع على التوالي ويعزز موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل نقطتين للنيجر الثالثة بفارق نقطتين خلف تنزانيا الثانية والتي تلاقي أوغندا الأخيرة (نقطة واحدة) الثلاثاء. وبذلك تلحق الجزائر بالمغرب الذي كان أول المتأهلين من دون أن يلعب مستغلا تعادل مطارديه المباشرين في المجموعة الحادية عشرة جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 الجمعة.
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